Philips Medical Systems empresta Raio X Digital para o enfrentamento ao coronavírus em Varginha

A Philips Medical Systems Ltda é a mais nova parceira da Prefeitura de Varginha no enfrentamento ao coronavírus. A empresa emprestou um aparelho de raio x digital ao Hospital de Campanha que está sendo montado nos dois prédios da Unifal, em frente a UPA.

A conquista deve-se ao pedido que a diretora da UPA, Rosana Morais, fez a Nelson Kenso, ex-diretor da Philips. Ele foi o responsável pela intermediação junto a atual diretoria. Luiz Fernando Xavier de Figueiredo, diretor-geral, apresentou a solicitação à Direção da Philips em São Paulo que se sensibilizou e se convenceu da necessidade do aparelho para Varginha enfrentar essa pandemia.

O aparelho que é portátil, digital com revelação on line e permite o resultado imediato, já fi instalado no hospital de campanha. Para a diretora da UPA, Rosana Morais, a Prefeitura está fazendo de tudo para tratar todos os pacientes com dignidade, humanidade e carinho.

“Esse é o exemplo que queremos que muitas empresas e pessoas sigam, principalmente nesse momento que precisamos manter a cidade unida pela vida de todos, assim, esperamos que quem possa ajudar nos procure, pois estamos 24 horas por dia trabalhando nesse enfrentamento ao coronavírus”, declara o prefeito Vérdi Lúcio Melo. Ele ainda ressalta que quem pode deve ficar em casa nessa quarentena e pede as pessoas que precisam sair, que usem máscara e sempre limpem os sapatos ao chegar em casa, com água sanitária diluída em água.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha