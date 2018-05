Pesquisa aponta o valor mensal da cesta básica em Varginha

O CEPI, Centro de Empreendedorismo, Pesquisa e Inovação do Grupo Unis vai realizar todos os meses, pesquisa para apontar o valor da cesta básica de Varginha.

O Índice de custos da cesta básica, denominado como ICB – CEPI/UNIS, segue a metodologia que o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) adota para a pesquisa nacional da cesta básica de alimentos.

“O índice é importante para permitir uma comparação entre os dados levantados em Varginha com os dados nacionais, bem como, servir como importante dado econômico para trabalhadores, empresas, entidades, academia e poder público”, explica um dos coordena dores da pesquisa, Pedro dos Santos Portugal Júnior.

Foram pesquisados os mesmos produtos que compõem a cesta nacional do DIEESE e nas quantidades indicadas para a Região 1, que inclui São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal.

Itens como carne bovina, leite, feijão, arroz, farinha, batata, legumes, pão francês, café em pó, frutas, açúcar, óleo de soja e manteiga foram pesquisados.

De acordo com o DIEESE, as quantidades de cada produto nessa cesta consistem no suficiente para o sustento e bem estar de um trabalhador em idade adulta, contendo quantidades balanceadas de proteínas, calorias, ferro, cálcio e fósforo. Ou seja, o valor da cesta básica divulgada refere-se ao necessário para o sustento de uma pessoa adulta nessas condições especificadas.

Este primeiro levantamento envolveu os preços apenas em supermercados cuja participação em Varginha totaliza 84,14% (conforme informação da ACIV). Foram coletados os preços das marcas e tipos mais vendidos de cada produto.

O objetivo, para as próximas pesquisas, é incluir outros tipos de estabelecimentos e mais marcas em cada coleta de preços.

“O intuito dessa primeira pesquisa foi verificar a metodologia na prática e ter um primeiro valor aproximado da cesta básica de alimentos em Varginha. A partir do próximo mês, quando teremos dois meses de coleta de preços, será possível também verificar o índice de inflação da cesta básica de Varginha, que é o principal intuito dessa pesquisa”, explica Pedro.

Resultado

Os resultados permitem verificar que nesse mês o valor da cesta básica nacionalde alimentos para o sustento de uma pessoa adulta em Varginha é de R$375,44, o que representa 42,78% do salário mínimo líquido. Nesse sentido, o trabalhador que recebe um salário mínimo precisa trabalhar 86 horas e 34 minutos por mês para adquirir essa cesta de alimentos para o seu sustento.

Para efeito de comparação e tomando por base a pesquisa da cesta básica nacional do DIEESE de abril de 2018[1] (divulgada no último dia 09 de maio), a capital com o maior valor da cesta básica foi o Rio de Janeiro (R$440,06) e a capital com o valor mais baixo foi Salvador (R$325,42).

O valor mensurado em Varginha está próximo da capital do nosso estado, Belo Horizonte, que foi de R$376,58, representando 42,91% do salário mínimo líquido.

Ainda em relação a essa mesma pesquisa do DIEESE, o valor da cesta básica em Varginha é menor em relação a 11 capitais (Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, Vitória, Brasília, Curitiba, Cuiabá, Fortaleza, Campo Grande e Belo Horizonte). Mas, está maior em relação a 9 capitais (Belém, Goiânia, Manaus, São Luiz, Aracaju, Natal, João Pessoa, Recife e Salvador).