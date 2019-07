Pedro Manso se apresenta no Theatro Capitólio neste sábado

Pela 1ª vez em Varginha, o humorista Pedro Manso apresenta neste sábado (13), às 21h, no Theatro Capitólio, o stand up “Pedro Pedra Rara”, que tem direção de Tom Cavalcanti.

Os ingressos custam R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada). Todos pagarão o valor promocional antecipado de R$ 30,00 no Açaí Club, Loja Tindolelê e Site MegaBilheteria.com – www.megabilheteria.com/evento?id=20190617203143

Pedro Manso é considerado o maior imitador do Brasil e, atualmente, é contratado pelo SBT, onde é um dos jurados do quadro “Dez ou Mil”, do Programa do Ratinho, e também participa do quadro “De Quem é Essa Mansão?”, do Domingo Legal.

Em ambos os programas, imita figuras como: Valdemiro Santiago, Faustão, Sílvio Santos, Galvão Bueno, Agnaldo Timóteo, José Luiz Datena, Clodovil, Cid Moreira, Tiririca, Maguila, Ronaldo Fenômeno, Romário, Pelé, Zico, Bolsonaro, dentre outros.

A produção local é da MM Produções Artísticas. Mais informações pelo (35) 9 9106-7489 / 9 9129-0061.