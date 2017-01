PCH Boa Vista II em Varginha será impulso na economia

Na edição do último sábado (14), o Diário Correio do Sul, veiculou um Editorial sobre as grandezas que a PCH Boa Vista II pode trazer à Varginha. O principal ponto, é o desenvolvimento da cidade que irá acarretar no impulso da economia. Uma outra grande questão que será solucionada com a vinda da hidrelétrica para Varginha, será o verdadeiro uso do ‘Caixão’. O local é deteriorado como ponto de tráfico, assassinatos e orgias. A PCH Boa Vista II, irá deixar no local, uma verdadeira paisagem, digna de encantamento a todos que passarem pelo local.

Segundo a CPFL Renováveis, responsável pela implantação do projeto na cidade, no contrato de concessão, a PCH Boa Vista II deve totalizar 26,5 MW de capacidade instalada, com garantia física de 14,41 MWm, para ser distribuída ao Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica – SIN. Ainda conforme a concessionária, os direitos de geração de energia a partir das águas do Rio Verde são de um contrato de 30 anos de vigência e para atender a demanda da construção, a previsão é de que as obras se iniciem na segunda quinzena do próximo mês e que cerca de 300 empregos sejam gerados

Como autoridade municipal, o Prefeito Antônio Silva fala sobre a importância desta obra para Varginha; “a instalação de uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH) no nosso Município representa uma importante conquista nas áreas econômica, social e política. As obras de implantação do projeto vão absorver cerca de 300 empregados, gerando renda e tributos num momento grave vivido pela economia brasileira. Além disso, será um ponto turístico, com a construção do lago alimentador da barragem. Na questão social, quando temos no Brasil mais de 12 milhões de desempregados, a geração de mais de 300 empregos, muitos de mão de obra menos qualificada, representa oportunidades para muitas famílias varginhenses que sofrem as agruras do desemprego”.

Antônio Silva falou ainda, sobre o apoio da Prefeitura ao projeto de instalação; “a posição da Prefeitura é francamente favorável ao investimento, até porque além das vantagens enunciadas, também está em consonância com a legislação ambiental, sem o que, a PCH não conseguiria as licenças necessárias para o empreendimento”.

O novo Presidente da Câmara, Zacarias Piva, também apóia e defende a grande obra; “será realmente um plus na economia local, principalmente na situação econômica pela qual passamos, essa mini hidrelétrica fará com que a economia de Varginha volte a crescer, reaquecendo o comércio, suprindo o desemprego, enfim, não poderia ter melhor notícia nos últimos anos para Varginha e região. Mesmo diante desta forte crise econômica que todo o país sofre, todo este trabalho de incentivo ao desenvolvimento credencia Varginha a sair na frente no momento de retomada da economia brasileira. É um passo que é dado hoje e certo de que muitos frutos serão colhidos daqui para frente”.