PCdoB confirma Jonas Loureiro e Elida Erbst à corrida eleitoral em Varginha

Jornalista Jonas Loureiro será candidato a prefeito em Varginha, enquanto assistente administrativa Elida Erbst foi nomeada como vice.

Redação CSul/Foto: Divulgação

O PCdoB confirmou a candidatura de Jonas Loureiro e Elida Erbst como candidatos à prefeitura de Varginha nas próximas eleições municipais. A convenção virtual realizada pelo partido nesta segunda-feira (14), contou com a presença de delegados (as); membros da diretoria estadual do partido; além do presidente estadual do PCdoB, Wadson Ribeiro.

Convenção foi realizada de forma virtual devido à pandemia do novo coronavírus/Foto: Divulgação

A chapa “Mudança exige movimento. Movimente-se: vote 65!” encabeçada por Jonas e Elida contará ainda com dez candidatos ao cargo de vereador.

Histórico

Jonas Loureiro é jornalista e radialista. Atualmente atual na TV Princesa, em Varginha. Já trabalhou como apresentador no Grupo RCN de Comunicação, além de ser locutor na Band FM e Atenas FM. Loureiro atuou ainda como assessor de comunicação e imprensa em Carmo do Rio Claro.

“Foi uma honra ter meu nome escolhido por um dos partidos mais tradicionais do país para disputar a eleição pra prefeito de Varginha. Vejo que as pessoas andam desacreditadas com a política local. Em minhas andanças pela cidade, exercendo a função de repórter da TV Princesa, pude conferir in loco os problemas da cidade e os anseios da população. Minha candidatura vem para quebrar paradigmas e dar uma nova opção aos eleitores varginhenses que já estão cansados de promessas e atitudes da velha política. É preciso um olhar novo, sob uma nova perspectiva, a do povo, a fim de colocar Varginha no caminho verdadeiro do desenvolvimento. É por isso que digo e afirmo: vamos trazer para Varginha a política do bem“ – disse, Jonas.