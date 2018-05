Patrulha Escolar realiza palestra sobre trânsito aos funcionários do Hospital Bom Pastor

Nesta segunda-feira (14) e terça-feira (15), a Patrulha Escolar de Varginha ministrou palestra no Hospital Bom Pastor em comemoração a Semana Interna de Prevenção a Acidentes – SIPAT.

Foram repassadas dicas de segurança no trânsito e explanado sobre a campanha global “Maio Amarelo”. Os funcionários assistiram à palestra sobre prevenção de acidentes de trânsito, no percurso realizado da casa para o trabalho, bem como no retorno aos seus lares.

No final, o público presente pôde tirar dúvidas sobre normas de trânsito.