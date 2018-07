Pastoral da Criança do Santana: Projeto criado ajuda gestantes carentes com enxovais

Em Varginha, um projeto criado por voluntárias da Pastoral da Criança do Santana tem feito à diferença na vida de muitas gestantes carentes na hora de preparar o enxoval dos bebês.

Batizado de “Renascer”, o projeto começou em outubro de 2017 e atualmente atende uma média de 30 gestantes por mês.

De acordo com Daniele Fernandes, coordenadora da Pastoral da Criança e uma das fundadoras do Renascer, o projeto nasceu da vontade de mulheres que queriam fazer algo pra mudar a sociedade em que vivem e resolveram dedicar parte do seu tempo na confecção e distribuição de kits maternidade para as gestantes carentes da comunidade.

Os kits são formados por uma sacola personalizada, um edredom infantil, quatro conjuntos com casaquinhos e calças, uma toalha de banho, três babinhas, quatro sapatinhos de tricô e um jogo de lençol.

Como ajudar

Todos os tipos de materiais de costura são aceitos. Tais como: agulhas de costura, agulhas de crochê, agulhas de tricô, retrós de linha (novo ou incompleto), tecidos, retalhos, elásticos, novelos de linha ou lã (novos ou incompletos), botões novos ou usados, além de roupinhas prontas, fraldas descartáveis, banheiras e outros itens para uso dos bebês.

O projeto Renascer funciona em uma sala da Igreja Católica de Sant’ana. Os encontros para a confecção dos kits acontecem todas as segundas-feiras, às 14 horas.

A ação aceita novos voluntários para o trabalho prático de confecção. Quem não tem condições de comparecer aos encontros, pode realizar os trabalhos de casa de acordo com a demanda, basta entrar em contato com as organizadoras do projeto e se inteirar das condições.

Para mais informações, ligue para Daniele Fernandes: (35) 98804-7499.

Fonte e Foto: Varginha Online