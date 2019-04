Páscoa divertida é no Via Café Garden Shopping

Para celebrar a chegada da temporada mais doce do ano, o Via Café Garden Shopping preparou atrações especiais e gratuitas para entreter a garotada. Entre os 18 e 21 de abril, os pequenos poderão se divertir em atividades com a temática da Páscoa.

Na quinta-feira (18), na loja Tribo Verde, às 18h, haverá pintura fácil de coelho. Logo após, às 19h, o Garden irá promover, no acesso principal, a caça aos ovinhos de Páscoa e a brincadeira consiste em encontrar os ovinhos de chocolate que serão espalhados pelo mall e, para isso, os participantes saem em busca de pistas pelos corredores do empreendimento. A atividade será dividida em três categorias: 6 a 8 anos, 9 e 10 anos e 11 e 12 anos. Já no domingo de Páscoa (21), às 15h, aolado da Havan, o Clubinho do Zedi será especial e as crianças aprenderão a fazer coelhinhos de papelão.

“Esta época do ano costuma resgatar boas lembranças da infância, por isso, pensamos em atrações divertidas para as crianças vivenciaram esse clima festivo, interagirem com os pais, com a presença lúdica do coelhinho da Páscoa e, ainda, levarem uma lembrança desses momentos para casa”, destaca a coordenadora de marketing do Via Café Garden Shopping, Etienne Bandeira.

Horário no Feriado

Com o feriado, o Via Café Garden Shopping funcionará em horário especial para garantir a comodidade dos clientes. Na Sexta-feira Santa (19), as lojas e quiosquesfuncionarão das 13h às 19h; a praça de alimentação e as operações de lazer ficarão abertas das 11h às 22h, enquanto que o BH Supermercados e a Academia Body Health, das 9h às 19h. A programação do Cinemark está disponível no site www.viacafegardenshopping.com.br. No sábado de aleluia (20/04) todas as operações do shopping funcionarão no horário habitual: das 10h às 22h. No domingo de Páscoa, as lojas do mall ficam abertas das 13h às 19h e a praça de alimentação, das 11h às 22h. Em todos os dias do feriado, na Unidade de Atendimento Integrado (UAI), não haverá expediente.

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação Via Café