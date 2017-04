Parques Municipais de Varginha não vão abrir no feriado de 1º de maio

Os dois parques municipais de Varginha, Novo Horizonte e Centenário, que são abertos à visitação pública, não estarão abertos no próxima segunda-feira, feriado, 1º de Maio, Dia do Trabalhador. De acordo com Carlos Henrique Mariano, o “Carlinhos Tomate”, chefe de Serviços de Gerenciamento dos Parques Municipais, as equipes trabalharam no ponto facultativo, no último dia 13, e agora a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semea) decidiu respeitar a data e dar folga aos trabalhadores dessas duas unidades turísticas e ambientais do município.

Tanto o Parque Novo Horizonte quanto o Centenário abrem diariamente das 7h às 17h, com exuberantes espaços arborizados e lagos, sendo opção para a prática de atividades físicas como caminhadas e também Academia de Rua (em frente ao Parque Novo Horizonte), além de lazer e diversão, inclusive com parquinhos para as crianças.

