Parque Zoobotânico de Varginha abre inscrições de processo seletivo para estágio

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Parque Zoobotânico Dr. Mário Frota comunica que estão abertas as inscrições para o processo seletivo para estágios no local para o ano de 2020. Serão oferecidas seis vagas de estágio para estudantes de medicina veterińaria, biologia e zootecnia, com início do estágio a partir de março de 2020.

O estágio não é remunerado e exige-se um período mínimo de dedicação de 2 meses, para que o estudante possa desenvolver projetos em diversas áreas como: comportamento animal, medicina de animais silvestres, nutrição animal, enriquecimento ambiental e educação ambiental, além é claro do manejo cotidiano dos animais silvestres em cativeiro.

Para candidatar-se a uma das vagas oferecidas o estudante deve, preferencialmente, estar cursando o último ano do curso e deverá fazer sua inscrição através do e-mail: zoologico@varginha.mg.gov.br, onde encaminhará seu currículo para análise e também deverá preencher e enviar junto o formulário disponibilizado no link https://www.facebook.com/zoologicodevarginha

O Parque Zoobotânico Dr Mario Frota – Zoológico, através da Secretaria Municipal de Turismo e Comércio e Prefeitura Municipal de Varginha, já possui diversas parcerias com universidades da região, para a realização dos estágios obrigatórios de conclusão de curso nas áreas relacionadas aos animais. Mas também oferecemos estágios voluntários para estudantes que desejam conhecer um pouco mais sobre o manejo de animais silvestres, e que não tenham a possibilidade de cumprir a carga horária exigida para o estágio obrigatório, lembrando sempre que o Parque Zoobotânico exige uma carga horária mínima diária de 4 horas, e no mínimo 2 meses de estágio.

O cronograma do processo seletivo inicia-se com as inscrições, por e-mail, no período de:

– 06 a 29 de novembro: inscrição (envio de CV e formulário)

– 30 /11 a 08/12: análise dos currículos feita pela equipe técnica do Parque Zoobotânico

– 08/12: divulgação do resultado do processo seletivo, com encaminhamento de e-mail para os candidatos inscritos.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha