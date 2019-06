Paróquias se preparam para celebrar Corpus Christi; CSul traz programação completa de celebrações e confecções de tapetes

A Igreja Católica celebra a Festa do Corpo e Sangue de Cristo – Corpus Christi nesta quinta-feira (20), revivendo o mistério da Quinta-Feira Santa, às Luz da Ressurreição de Cristo. A Festa é celebrada, todos os anos, na primeira quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade.

A Festa de Corpus Christi é a celebração em que, solenemente, a Igreja comemora o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, sendo o único dia do ano que o Santíssimo Sacramento sai em procissão às ruas. Nessa festa, os fiéis agradecem e louvam a Deus pelo inestimável dom da Eucaristia, na qual o próprio Senhor se faz presente como alimento e remédio de nossa alma. A Eucaristia é fonte e centro de toda vida cristã. Nela, está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, o próprio Cristo. A tradição entre os católicos para essa data é confeccionar tapetes por onde a procissão passar.

Essas verdadeiras obras de arte são confeccionadas de serragem, borra de café, farinha, casca de ovos, areia, folhas, flores, entre outros materiais. Essa iniciativa é uma expressão de carinho com a Santíssima Eucaristia.

A passagem pelo tapete tem um significado especial. O ostensório, que armazena o Corpo de Cristo na hóstia, é carregado pelo sacerdote por essas ruas enfeitadas, e os fiéis só podem pisar nesses desenhos após a passagem do padre. É uma representação de que Jesus anda por ali e é recebido com um belo tapete pelas ruas da cidade.

Em Varginha, as nove paróquias da cidade confeccionarão tapetes. Todas prepararam uma programação especial para celebrar uma das datas mais importantes para o Catolicismo. Em Campanha, duas missa serão celebradas, sendo a das 15 horas seguida de procissão. Confira a programação completa das paróquias e horários que os tapetes começarão a ser confeccionados em cada uma delas (confira ainda fotos dos anos anteriores no final da matéria):

Programação completa

Paróquia Mártir

08h – Missa na Matriz do Mártir seguida de procissão (Confecção de tapetes a partir das 4 horas da madrugada)

15h – Missa na comunidade rural São José, no Campestre (Confecção de tapetes a partir das 10 horas da manhã)

19h – Missa Matriz do Mártir

19h – Missa na comunidade Sagrado Coração

Matriz Divino Espírito Santo

09h – Missa na Matriz do Divino, seguida de procissão (Confecção de tapetes na quarta-feira à noite)

09h – Missa nas comunidades Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora de Lourdes e São Vicente

19h – Missa na Matriz do Divino

Paróquia Sant’Ana

9h – Missa na Matriz de Sant’Ana, seguida de procissão (Confecção de tapetes a partir das 20h30 horas de quarta-feira)

Paróquia Nossa Senhora de Fátima

8h – Missa na Matriz de Fátima, seguida de procissão (Confecção de tapetes fica a cargo dos moradores das ruas em que a procissão passará)

15h – Missa na comunidade rural Boa Vista

Paróquia Nossa Senhora do Rosário

8h – Missa na Matriz do Rosário, seguida de procissão (Confecção de tapetes a partir das 5 horas da manhã)

8h – Missa nas comunidades Beata Nhá Chica, no bairro Jardim Estrela, e Nossa Senhora do Carmo, no bairro Jardim Áurea (Também haverá confecção de tapetes nas comunidades)

19h – Missa na Matriz do Rosário

Paróquia Imaculada Conceição

9h30 – Missa na igreja de São Judas Tadeu

16h – Missa na Comunidade São Pedro, seguida de procissão luminosa até a Matriz da Imaculada Conceição, onde haverá a bênção do Santíssimo Sacramento – levar velas (A partir das 8h começará a montagem de dois tapetes, um no patio da comunidade São Pedro e outro na entrada da Igreja Imaculada)

Paróquia São José

9h – Missa na Matriz de São José, seguida de procissão para a comunidade Santo Afonso, no bairro Campos Elíseos- Trajeto: R. Bráz Paione, R. dos Operários, R. Álvaro Ribeiro e R. Delfraro Anselmo (Confecção de tapetes a partir das 3 horas da madrugada)

16h – Missa na comunidade Nossa Senhora da Consolação, no bairro da Vargem, seguida de procissão – Trajeto: R. Antônio Bregalda, Av. dos Imigrantes, R. A, R. Caetano Pagliuca, R. José Dominguito Sobrinho

Paróquia Santo Antônio de Sant’Ana Galvão, OFM

15h – Missa na Matriz do Frei Galvão, seguida de procissão para a comunidade São José, no bairro Centenário (Confecção de tapetes a partir das 10 horas da manhã)

Paróquia Cristo Luz dos Povos

08h – Missa na Matriz de Nossa Senhora Aparecida, seguida de procissão para a comunidade Santa Terezinha (Confecção de tapetes a partir das 3h30min da madrugada)

19h – Missa na Matriz de Nossa Senhora Aparecida

Campanha-MG

Em Campanha, a Paróquia Santo Antônio celebra a Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo com dois horários de missas.

10h – Missa na Catedral de Santo Antônio

15h – Missa na Catedral de Santo Antônio, seguida de procissão pelas ruas de Campanha. (Confecção de tapetes a partir das 8 horas da manhã).

Este ano, Dom Pedro Cunha Cruz, Bispo Diocesano de Campanha, não celebrará a missa na cidade, pois ele estará em outra paróquia da Diocese. Em 2017, em sua segunda celebração de Corpus Christi como Bispo da Diocese, Dom Pedro passou um recado em sua homilia que os fiéis jamais esquecerão: “Recebi uma mensagem de um amigo perguntando: Dom Pedro, na quinta-feira de Corpus Christi, eu devo participar somente da missa ou só da procissão? Respondi: Da missa e da procissão!”, enfatizou o Bispo Diocesano.

