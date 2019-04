Paróquias realizam confissões nesta terça em preparação para a Páscoa

A Igreja Católica vive um momento especial para sua fé, um tempo para reflexões e orações mais intensas, que é a Semana Santa. Por isso, as paróquias de Varginha prepararam programações especiais para que os fiéis possam realizar a confissão, visando uma preparação para a Páscoa, Ressurreição de Jesus Cristo.

A confissão é um meio concreto para viver uma experiência da misericórdia do Deus vivo, que liberta o coração do peso do pecado. O Sacramento da Reconciliação é um Sacramento de cura. Quando se confessa é para curar, para curar a alma, o coração e algo de mal que se cometeu.

A programação diária e completa da Semana Santa você pode conferir aqui no site do CSul. Confira a programação das confições desta terça nas paróquias de Varginha:

Paróquia Matriz do Divino Espírito Santo

8h30 às 17h – Matriz do Divino (direto, sem interrupções)

Paróquia Nossa Senhora do Rosário

8h30 às 10h30 / 14h30 às 17h – Matriz do Rosário

Paróquia Nossa Senhora de Fátima

9h às 11h / 14h às 16h – Matriz de Fátima

Paróquia Mártir São Sebastião

8h às 11h / 14h às 17h – Matriz do Mártir

Paróquia Cristo Luz dos Povos

8h às 11h – na Matriz de Nossa Senhora Aparecida e comunidade São Francisco

14h às 17h – Matriz de Nossa Senhora Aparecida

Paróquia Santo Antônio de Sant’Ana Galvão

9h às 11h – Matriz de Frei Galvão

Paróquia Imaculada Conceição

8h às 10h / 14h às 16h – Matriz da Imaculada

Paróquia São José

9h e 14h – Matriz de São José

Paróquia Sant’Ana

9h às 11h / 15h às 17h na Matriz de Sant’Ana

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Reprodução diocese-braga.pt