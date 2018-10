Paróquias de Varginha têm programação especial para o dia de Nossa Senhora Aparecida

Para celebrar o dia de Nossa Senhora Aparecida, as paróquias de Varginha prepararam programações especiais, com missas, carreata, procissões, momentos com as crianças e muita fé. O CSul traz a programação completa de todas as paróquias.

A Paróquia Cristo Luz dos Povos, que tem como padroeira Nossa Senhora Aparecida, tem programação especial durante todo o dia. Confira aqui a programação da paróquia.

Paróquia São José

7h – Procissão saindo da Igreja de Nossa Senhora da Consolação, na Vargem, em direção à Fazenda do Sr. Ramiro, no Jardim das Oliveiras e celebração da Santa Missa.

Após a missa, as festividades acontecem na fazenda, com barracas de comidas típicas e leilões de prendas e gado.

Paróquia Divino Espírito Santo

08h às 12h – Manhã de recreação e evangelização para as crianças no Salão Paroquial da Matriz do Divino

7h – Celebração da Santa Missa na Matriz do Divino e comunidade Nossa Senhora de Lourdes

8h30 – Celebração da Santa Missa na comunidade Sagrada Família (Rural) e comunidade Santa Rita

9h – Celebração da Santa Missa nas comunidades São Vicente e Nossa Senhora das Graças (Hospital Regional)

10h e 19h – Celebração da Santa Missa na Matriz do Divino

Paróquia Mártir São Sebastião

9h – Celebração da Santa Missa com as crianças. Logo após, momento de confraternização com entregas de brinquedos para as crianças

19h – Celebração da Santa Missa na Matriz do Mártir

Paróquia Nossa Senhora do Rosário

7h e 19h – Celebração da Santa Missa na Matriz do Rosário

16h – Celebração da Santa Missa na Comunidade Nossa Senhora Aparecida (Rural)

Paróquia Frei Galvão

14h – Início da Procissão, saindo da comunidade São José, no bairro Centenário, em direção à Matriz Frei Galvão.

15h – Celebração da Santa Missa na Matriz do Frei Galvão

Paróquia Sant’Ana

19h30 – Celebração da Santa Missa na Matriz de Sant’Ana

Paróquia Nossa Senhora de Fátima

7h – Celebração da Santa Missa na Matriz de Fátima

Paróquia Imaculada Conceição

7h – Carreata saindo da Matriz da Imaculada em direção ao Sest Senat

8h – Celebração da Santa Missa no Sest Senat

17h – Procissão saindo da Matriz da Imaculada em direção à Comunidade São Judas Tadeu, no bairro Rezende

17h30 – Celebração da Santa Missa na comunidade São Judas Tadeu

Redação CSul – Iago Almeida