Paróquias de Varginha têm celebrações especiais de Natal e Ano Novo; Confira mensagem especial do Bispo Dom Pedro Cunha Cruz

Todos os anos os católitos se unem em oração e partilha se preparando para a celebração do Natal, Nascimento de Jesus Cristo. No dia 24 de dezembro, as Igrejas se iluminam e os fiéis enchem os templos para a memória da chegada do Menino Jesus, que nasceu em uma Manjedoura, lugar simples e humilde.

Em Varginha, as nove paróquias prepararam celebrações especiais para celebrarem a data, além das missas de ano novo. Em algumas delas, o hino Te Deum, entoado no dia 31, é um atrativo a parte. Quem participar da celebração da Santa Missa, em que o hino Te Deum for entoado, receberá a graça das Indulgências Plenárias.

Te Deum laudamus

Nas vésperas de fim de ano, mais precisamente no dia 31 de dezembro, o Pontífice entoa o hino Te Deum laudamus (Nós te louvamos, Deus), um canto cristão antigo que tradicionalmente é cantado como forma de agradecimento pelo ano que passou.

O hino, que está ligado a cerimônias de agradecimento, também é cantado quando acontece a eleição de um Pontífice ou durante a conclusão de algum Concílio convocado pela Igreja.

“Nós te louvamos, Deus, te proclamamos Senhor. Eterno Pai, toda a terra te adora. A Ti cantam os anjos e todas as potências do céu: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo”, diz um dos trechos do Te Deum.

O canto é de autoria desconhecida, mas é por vezes atribuído a São Cipriano, do século VIII, e também a Santo Agostinho, o qual o teria composto no dia de seu batismo, após sua conversão que aconteceu em Milão, Itália, no ano 386.

Hino cantado na Igreja do Mártir São Sebastião em 2015

Indulgências Plenárias

O pecado tem duas consequências: a culpa e a pena. A culpa é perdoada na Confissão; a pena, que é a desordem que o pecado provoca no pecador e nos outros, e que precisa ser reparado, é eliminada pela indulgência que pode ser plenária (total) ou parcial.

De acordo com o Manual das Indulgências, para se ganhar uma indulgência plenária (uma vez por dia apenas), para si mesmo ou para as almas, deve-se fazer:

a) Uma Confissão individual rejeitando todos os pecados (basta uma Confissão para várias indulgências);

b) Receber a Sagrada Eucaristia;

c) Rezar pelo Papa ao menos um Pai-nosso e uma Ave-Maria.

“Indulgência é a remissão, diante de Deus, da pena temporal devida aos pecados já perdoados quanto à culpa, que o fiel, devidamente disposto e em certas e determinadas condições, alcança por meio da Igreja, a qual, como dispensadora da redenção, distribui e aplica, com autoridade, o tesouro das satisfações de Cristo e dos Santos”. (Norma 1 do Manual das Indulgências).

Catedral de Santo Antônio em Campanha

24/12 – Segunda-feira

21h – Missa na Catedral de Campanha e na comunidade Distrito de Ferreiras (Rural)

25/12 – Terça-feira

07h – Missa na Catedral de Campanha

08h30 – Missa na Igreja de São Sebastião e na COHAB de Campanha

10h – Missa na Catedral de Campanha e no Lar Vicentino

17h30 – Missa na Igreja Nossa Senhora do Rosário

19h – Missa na Catedral de Campanha

31/12 – Segunda-feira

21h – Missa na Catedral de Campanha

01/01/19 – Terça-feira

07h – Missa na Catedral de Campanha

08h – Missa na Igreja de São Sebastião

08h30 – Missa na COHAB de Campanha

10h – Missa na Catedral de Campanha

17h30 – Missa na Igreja Nossa Senhora do Rosário

19h – Missa na Catedral de Campanha

Paróquia Divino Espírito Santo

24/12 – Segunda-feira

16h30 – Missa na Capela Nossa Senhora das Graças

20h – Missa na Matriz do Divino

20h – Missa nas comunidades São Vicente, Santa Rita e Nossa Senhora de Lourdes

25/12 – Terça-feira

09h – Missa nas comunidades São Vicente e Capela Nossa Senhora das Graças

10h – Missa na Matriz do Divino e comunidade Recanto Sagrada Família

18h – Missa na comunidade Santa Rita

19h – Missa na Matriz do Divino

19h30 – Missa nas comunidades São Vicente e Nossa Senhora de Lourdes

*A paróquia não informou os horários das missas de Ano Novo

Paróquia Mártir São Sebastião

24/12 – Segunda-feira

18h – Missa na comunidade Santa Maria

19h – Missa na Matriz do Mártir São Sebastião

19h30 – Missa na comunidade São João Paulo II

25/12 – Terça-feira e 01/01 – Terça-feira

08h – Missa na comunidade Sagrado Coração de Jesus

09h e 19h – Missa na Matriz do Mártir São Sebastião

31/12 – Segunda-feira

18h – Missa na comunidade Santa Maria

19h – Missa na Matriz do Mártir São Sebastião

19h30 – Missa na comunidade São João Paulo II

*Celebrações do dia 31 contarão com o Canto do Hino Te Deum; quem participar receberá a Indulgência Plenária

Paróquia São José

24/12 – Segunda-feira

19h – Missa na Matriz de São José e na comunidade Nossa Senhora da Consolação, no bairro Vargem

20h – Missa na comunidade Santo Afonso, no bairro Campos Elíseos

25/12 – Terça-feira

09h – Missa na Matriz de São José

*A missa da Matriz contará com encenações e o ‘presépio vivo’

*A paróquia não informou os horários das missas de Ano Novo

Paróquia Cristo Luz dos Povos

24/12 – Segunda-feira e 31/12 – Segunda-feira

18h30 – Missa na comunidade Santa Terezinha

20h – Missa na Matriz de Nossa Senhora Aparecida

25/12 – Terça-feira e 01/01 – Terça-feira

09h – Missa na comunidade São Francisco

18h – Missa na comunidade Santa Terezinha

19h30 – Missa na Matriz de Nossa Senhora Aparecida

*No sábado (29), haverá missa na paróquia apenas às 7h.

*Celebrações do dia 31 contarão com o Canto do Hino Te Deum; quem participar receberá a Indulgência Plenária

Paróquia Imaculada Conceição

24/12 – Segunda-feira

19h – Missa na comunidade São Judas Tadeu (urbana)

21h – Missa na Matriz da Imaculada

25/12 – Terça-feira

09h30 – Missa na comunidade São Judas Tadeu (urbana)

11h – Missa na comunidade São Judas Tadeu (rural)

19h – Missa na Matriz da Imaculada

31/12 – Segunda-feira

18h – Missa na comunidade São Judas Tadeu (urbana)

19h – Hora Santa pelo fim do ano e Canto do Hino Te Deum na Matriz da Imaculada (quem participar receberá a Indulgência Plenária)

20h – Missa na Matriz da Imaculada

01/01/19 – Terça-feira

09h30 – Missa na comunidade São Judas Tadeu (urbana)

19h – Missa na Matriz da Imaculada

Paróquia Nossa Senhora de Fátima

24/12 – Segunda-feira

18h – Missa na comunidade Santo Expedito

20h – Missa na Matriz de N. S. de Fátima

25/12 – Terça-feira

09h e 19h – Missa na Matriz N. S. de Fátima

31/12 – Segunda-feira

18h – Missa na comunidade Santo Expedito

20h – Missa na Matriz de N. S. de Fátima

01/01/19 – Terça-feira

09h e 19h – Missa na Matriz N. S. de Fátima

Paróquia Santo Antônio de Sant’Ana Galvão

24/12 – Segunda-feira

21h – Missa na Matriz de Frei Galvão

25/12 – Terça-feira

10h e 19h -Missa na Matriz de Frei Galvão

31/12 – Segunda-feira

21h – Missa na Matriz de Frei Galvão

01/01/19 – Terça-feira

10h e 19h – Missa na Matriz de Frei Galvão

Paróquia Nossa Senhora do Rosário

24/12 – Segunda-feira

07h – Missa na Matriz do Rosário

16h – Missa nas comunidades Sagrado Coração de Jesus (Rural), Nossa Senhora Aparecida (Rural) e São Pedro (Rural)

18h – Missa nas comunidades Nossa Senhora Carmo (Jardim Áurea), Sagrado Coração de Jesus (São Geraldo) e Bom Pastor/ São João Batista (Bom Pastor)

20h – Missa na Matriz do Rosário e nas comunidades Sagrada Família (Mont Serrat) e Beata Nhá Chica / Santa Edwiges (Jardim Estrela II)

25/12 – Terça-feira

07h e 19h- Missa na Matriz do Rosário

31/12 – Segunda-feira

07h e 19h – Missa na Matriz do Rosário

Paróquia Sant’Ana

24/12 – Segunda-feira e 31/12 – Segunda-feira

20h – Missa na Matriz de Sant’Ana

25/12 – Terça-feira e 01/01 – Terça-feira

19h30 – Missa na Matriz de Sant’Ana

Mensagem Especial

Dom Pedro Cunha Cruz, Bispo da Diocese de Campanha-MG

“Vem Senhor nos salvar”

Iniciamos o Ano Litúrgico da Igreja com o tempo do Advento; este é um tempo de alegria, pois ele nos abre a porta para o Natal do Senhor e nos lança na esperança do mundo que há de vir. Longe de ser uma repetição de algo que já festejamos, o Mistério de Cristo celebrado torna o passado presente e continua a agir na história encaminhando-nos para seu futuro. Por isso, o Advento é um tempo muito significativo e nos enche de uma esperança que rege toda nossa vida. O Advento serve para mostrar ao mundo que os cristãos sabem dar conteúdo à esperança que os anima, na expectativa do retorno do Senhor. “Revestido da nossa fragilidade, Ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, Ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os bens prometidos e que hoje vigilantes esperamos” (Prefácio do Advento I). Assim como o povo de Israel preparou a primeira vinda do Messias, também nós, através deste tempo liturgicamente forte do Advento, preparamos a segunda vinda.

A novena de Natal que fazemos na Igreja e nas casas neste tempo do Advento, além de nos preparar espiritualmente para celebrarmos este grande Mistério da Encarnação do Verbo de Deus, nos recorda que a Igreja tem a missão no mundo de anunciar a beleza desta luz que ilumina cada um de nós pelo seu amor, pois o Verbo se fez carne para que, assim, conhecêssemos o amor de Deus: “nisto manifestou-se o amor de Deus por nós; Deus enviou seu Filho ao mundo para que vivamos por Ele” (1 Jo 4,9). O Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade e reconciliar-nos com Deus. Deste modo, somos chamados a participar de sua natureza divina. Na Encarnação o Filho de Deus assume a nossa natureza humana para nela realizar a nossa salvação. Deus veio morar entre nós. Jesus é o verdadeiro Deus em nosso meio (Deus-conosco).

Na iminência de tão grande celebração, rogo ao Deus da misericórdia e Príncipe da Paz, que se fez homem por nós, que todos os leigos e leigas de nossa Igreja diocesana se empenhem no anúncio deste Mistério. Que todos se sintam verdadeiros sujeitos e protagonistas de uma Igreja que “sai” a serviço do Reino de Deus, sendo sal e luz para todos. Sejamos uma presença forte e testemunhal do Verbo encarnado hoje e sempre. O Verbo se fez carne e veio morar conosco, para encher de sentido nossa vida, iluminar nossas trevas e conduzir-nos em seu caminho.

Ninguém como Maria conheceu a profundidade deste Mistério de Deus feito homem. Peçamos a proteção de Maria nesta tarefa desafiadora. Que a Virgem da ternura e do autêntico amor nos ajude a encontrar Deus nas feições de uma criança, e manifestar a sua glória aos que ainda jazem nas trevas.

Celebrar o Natal é experimentar e reviver o caminho que une Deus e o homem. Na fragilidade da criança, Deus vem a nós para que possamos subir a Ele, pois quer nos tornar divinos. Jesus é verdadeiramente Deus que assume a nossa condição humana. Acolhamo-Lo no Natal que celebraremos, contemplando-O pequeno, na gruta de Belém. Vem Senhor nos salvar! Vem, sem demora, nos dar a Paz!

Feliz e Santo Natal

Com frutuosas bênçãos

† Dom Pedro Cunha Cruz

Bispo Diocesano Da Campanha – MG

