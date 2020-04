Pin Compartilhar 0 Compart.

As Paróquias de Varginha serão reabertas sob restrições na cidade. Em um comunicado divulgado na tarde desta quarta-feira (29), pela Paróquia Matriz do Divino Espírito Santo, ficou decidido a volta de celebrações e confissões em igrejas do município.

Confira o comunicado:

“A Prefeitura Municipal de Varginha estabeleceu a reabertura do comercio local, incluindo, a partir da última segunda-feira (27), o funcionamento de bares, restaurantes e academias. Contudo, tendo em vista que o período para manifestação dos primeiros sintomas da COVID-19 (doença causada pelo novo coronavírus) é de 7 a 14 dias, as Paróquias de Varginha decidiram que:

A partir do dia 1º de maio, todas as igrejas matrizes serão reabertas ao público, de acordo com a possibilidade de cada paróquia, para orações pessoais, visitas ao Santíssimo Sacramento etc…

O atendimento de confissões voltará a ser realizado, mas apenas com agendamento prévio na secretaria paroquial, para evitar aglomerações;

Para essas visitas às igrejas e atendimentos de confissões pedimos a todos o USO DE MÁSCARAS, a paróquia disponibilizará álcool em gel para as pessoas;

A presença dos fiéis nas celebrações da Eucaristia ainda não serão permitidas, continuaremos com as transmissões online, até que possamos ter segurança e organizar como se dará essa participação em nossas igrejas;

As atividades pastorais como catequese, reuniões, grupos de oração etc. ainda não estão permitidas;

A divulgação oficial dos casos positivos no município será acompanhada e avaliada para que a presença dos fiéis na Missa retorne ou não.

Agradecemos a compreensão de todos.”

Redação CSul – Alisson Marques