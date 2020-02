Paróquias de Varginha preparam programações especiais para Quarta-feira de Cinzas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Divulgação

A Quarta-feira de Cinzas representa o primeiro dia da Quaresma no calendário gregoriano. A data é um símbolo do dever da conversão e da mudança de vida, para recordar a passageira fragilidade da vida humana, sujeita à morte. Coincide com o dia seguinte à terça-feira de Carnaval e é o primeiro dos 40 dias (Quaresma) entre essa terça-feira e a sexta-feira (Santa) anterior ao domingo de Páscoa.

Tradição

A origem deste nome é puramente religiosa. Neste dia, é celebrada a tradicional missa das cinzas. As cinzas utilizadas neste ritual provêm da queima dos ramos abençoados no Domingo de Ramos do ano anterior. A estas cinzas mistura-se água benta. De acordo com a tradição, o celebrante desta cerimônia utiliza essas cinzas úmidas para sinalizar uma cruz na fronte de cada fiel, proferindo a frase “Lembra-te que és pó e que ao pó voltarás” ou a frase “Convertei-vos e crede no Evangelho”.

Jejum

Na Quarta-feira de Cinzas (e na Sexta-feira Santa) a Igreja Católica aconselha os fiéis a fazerem jejum e a não comerem carne. Esta tradição já existe há muitos anos e tem como propósito fazer com que os fiéis tomem parte do sacrifício de Jesus. Assim como Jesus se sacrificou na cruz, aquele que crê também pode fazer um sacrifício, abstendo-se de uma coisa que gosta, neste caso, a carne.

Varginha

Em Varginha, a tradição é mantida e celebrada em todas as paróquias da cidade, com missas especiais e distribuição das cinzas. Neste ano, 38 missas serão celebradas na cidade, ao todo, distribuídas nas 9 paróquias e várias comunidades que compõem o município. Confira a programação completa de todas as paróquias abaixo:

Paróquia São José

07h – Missa na Igreja Nossa Senhora da Consolação, no bairro da Vargem

10h – Missa na comunidade São Lucas

19h – Missa na Matriz de São José

Paróquia Nossa Senhora do Rosário

07h – Missa na Matriz de Nossa Senhora do Rosário

07h – Missa na comunidade Sagrada Família, no bairro Parque Rinaldi

07h – Missa na comunidade Bom Pastor, no bairro Bom Pastor

19h – Missa na Matriz de Nossa Senhora do Rosário

19h – Missa na comunidade São João Batista, no bairro Boa Vista

19h – Missa na comunidade Nhá Chica, no bairro Jardim Estrela II

Paróquia Nossa Senhora de Fátima

07h – Missa na matriz de Nossa Senhora de Fátima

19h – Missa na matriz de Nossa Senhora de Fátima

19h – Missa na comunidade Santo Expedito, no bairro Parque Mariela

Paróquia Cristo Luz dos Povos

07h30 – Missa na comunidade São Francisco, no bairro São Francisco

09h – Missa na comunidade Epifania do Senhor, no bairro Carvalhos

18h – Missa na comunidade Santa Terezinha, no bairro São Sebastião

19h30 – Missa na Matriz de Nossa Senhora Aparecida

Paróquia Frei Galvão

7h – Missa na comunidade São José, no bairro Centenário

10h e 19h – Missa na Matriz de Santo Antônio de Sant’Ana Galvão

Paróquia Imaculada Conceição

10h – Missa na comunidade São Judas Tadeu, no bairro Rezende

18h – Missa na Matriz do Imaculada

20h – Missa na comunidade São Pedro, no bairro Imaculada

Paróquia Mártir São Sebastião

07h / 12h / 19h – Missas na Matriz do Mártir São Sebastião

08h – Missa na Comunidade Sagrado Coração de Jesus, no bairro Sagrado Coração

09h – Missa na comunidade Santa Maria, no bairro Santa Maria

19h30 – Missa na comunidade São João Paulo II, no bairro Sete de Outubro

Paróquia Divino Espírito Santo

07h – Missa na Matriz do Divino Espírito Santo

07h – Missa na comunidade São Vicente de Paulo

12h – Missa na Matriz do Divino Espírito Santo

16h30 – Missa na Capela do Hospital Regional

19h – Missa na comunidade São Vicente de Paulo

19h – Missa na Matriz do Divino Espírito Santo

19h – Missa na comunidade Nossa Senhora de Lourdes, na Vila Floresta

19h – Missa na comunidade Santa Rita de Cássia, no Canaã

Paróquia Sant’Ana

10h – Missa na Matriz de Sant’Ana

19h – Missa na Matriz de Sant’Ana

Campanha da Fraternidade 2020

Foi divulgado o vídeo oficial da Campanha da Fraternidade 2020, cujo tema é “Fraternidade e vida: dom e compromisso” e o lema “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10, 33-34). A produção apresenta experiências de cuidado com a vida em suas várias dimensões encontradas Brasil afora e poderá ser utilizado para auxiliar as reflexões sobre a temática proposta pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) para a Quaresma de 2020.

Segundo a editora Edições CNBB, que prepara os materiais da Campanha da Fraternidade, o vídeo oferece um panorama completo, com todo o referencial necessário “para viver, difundir e praticar os preceitos desta edição da CF”. E, neste ano, não será colocado um DVD à venda, mas oferecido diretamente às comunidades.

“Além de uma abordagem fundamentada para cada um dos pilares: ‘Viu, Sentiu e Cuidou’, o vídeo auxiliará nossas comunidades na divulgação e aprofundamento do tema e do lema da Campanha, bem como na assimilação da relevância do assunto para a nossa sociedade”, lê-se na descrição do vídeo no Youtube. Os pilares citados nesta explicação referem-se à parábola do Bom Samaritano, que inspira e ensina o compromisso de cuidar do dom da vida.

O secretário executivo de Campanhas da CNBB, padre Patriky Samuel Batista, ressalta as diversas ações de cuidado em favor da vida promovidas pela Igreja em várias partes do Brasil e também “as diversas situações onde a vida tem sido descuidada e necessita de uma intervenção evangélica fruto de um coração convertido pela Palavra de Deus”.

O vídeo intercala experiências de cuidado com a vida com frases de Santa Dulce dos Pobres, segundo padre Patriky, “a grande inspiradora, boa samaritana para os dias atuais”, exemplo de que “Vida doada é vida santificada”.

“Conheça o vídeo, divulgue na sua paróquia, nas suas comunidades a fim de estabelecermos uma grande corrente do bem, que Deus abençoe e vos faça muito felizes!”, desejou padre Patrky.