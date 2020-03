Paróquia São José celebra novena e festa do padroeiro

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na última terça-feira (10), a Paróquia São José, na Vila Barcelona, iniciou a celebração da novena do padroeiro. Nesta quinta-feira (12), acontece o 3º dia do novenário preparatório para a festa de São José, comemorada no dia 19 de março.

3º dia – 12/03

“São José, homem da confiança e do abandono à vontade de Deus”

18h – Terço

19h – Missa na Matriz de São José, celebrada pelo Padre Bruno Cesar

Convidados: Comunidade Santo Afonso (Campos Elíseos)e Pastoral Quatequética

4º dia – 13/03

“São José, homem que sonha o sonho de Deus”

18h – Terço

19h – Missa na Matriz de São José, celebrada pelo Padre Douglas Hilário Vieira, da Paróquia São Sebastião de Olímpio Noronha

Convidados: Comunidade São Judas (Pedra Negra), Catecumenato e Pastoral da Criança.

Dia de São José

“Com São José, renovar nosso compromisso com a vida”

18h – Terço

19h – Missa Solene na Matriz de São José, seguida de Procissão Luminosa pelas ruas do bairro Barcelona.

*Confira a programação completa da festa na secretaria paroquial e diária aqui no site do CSul.

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos: Divulgação