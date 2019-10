Paróquia do Rosário se prepara para celebrar o dia da padroeira, na próxima segunda; confira programação

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto destaque: Facebook Paróquia do Rosário

A novena em honra à padroeira Nossa Senhora do Rosário chega ao fim neste domingo (6), em Varginha. A Paróquia do Rosário se prepara para celebrar a grande festa no dia dedicado à ela, na próxima segunda-feira, 7 de outubro. “Com Maria somos chamados e enviados em missão para viver a alegria da santidade”, com esse tema, a paróquia uniu fiéis durante toda a novena e mostrou temas riquíssimos em reflexões aos participantes.

A Paróquia contou ainda com a ajuda dos devotos de Nossa Senhora do Rosário para arrecadar alimentos e produtos para doações. Gestos concretos estão sendo oferecidos durante as celebrações na Igreja Matriz do Rosário, todos os dias.

Confira a programação

7º dia – sexta-feira (4) – 19h

Convidados: Comunidade São João Batista, Apostolado da Oração, Vicentinos, Terço dos Homens, Terço das Mulheres e Grupos de Reflexão da comunidade

Presidente da celebração: Padre Everton dos Santos Carvalho, scj – Formiga

Gesto concreto: Açúcar

8º dia – sábado (5) – 17h

Convidados: Comunidades Rurais, Conselho Pastoral Paroquial, Conselho Administrativo Paroquial, Associação Nossa Senhora do Rosário, Dízimo, A.A. e Grupos de Reflexão da comunidade

Presidente da celebração: Dom Diamantino Prata de Carvalho, OFM – Bispo Emérito da Diocese da Campanha

Gesto concreto: Café

9º dia – domingo (6) – 19h

Convidados: Comunidade Sagrado Coração de Jesus, Pastoral da Juventude, Liturgia, Música, Acolhida e Grupos de Reflexão da comunidade

Presidente da celebração: Ademílson Aparecido da Silva, scj – São José dos Campos-SP

Gesto concreto: Feijão

Dia da Festa

Segunda-feira (7)

17h – Procissão saindo da Igreja Santa Cruz para a Matriz do Rosário

18h – Missa solene com participação de todas as comunidades na Igreja do Rosário

Presidente da celebração: Padre Vitor Martins Ribeiro, scj – Pároco

Gesto concreto: Arroz, feijão, óleo ou açúcar

Festa externa

A paróquia preparou uma enorme programação para a festa externa de 2019. Várias bandas e grupos se apresentarão na Praça da Matriz do Rosário até dia 7 de outubro, próxima segunda-feira.

Nesta sexta-feira (4), o cantor Bruno Mello agita a festa com o sertanejo universitário. No sábado (5), muito forró toma conta da Praça da Matriz do Rosário com o grupo Butinudos do Forró. Já no domingo (6), Tom Fernandes anima os fiéis com mais sertanejo universitário. E pra fechar a grandiosa festa da padroeira, na segunda-feira (7), dia à ela dedicado,o Dj. Val D’luca é quem encerra as programações.

Confira programação completa