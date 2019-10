Paróquia do Rosário celebra sexto dia da Novena da Padroeira; confira programação

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto destaque: Facebook Paróquia do Rosário

Varginha celebra o sexto dia da novena de Nossa Senhora do Rosário, nesta quinta-feira (3). A Paróquia a ela dedicada escolheu o tema para reflexões em 2019: “Com Maria somos chamados e enviados em missão para viver a alegria da santidade”.

Até o próximo domingo (6), a paróquia celebra a novena na comunidade. Gestos concretos e padres diferentes para as celebrações fazem parte da programação escolhida pela paróquia. Além disso, todos os dias haverá uma banda para se apresentar na festa externa, na praça da Matriz de Fátima.

Confira a programação desta quinta e sexta

6º dia – quinta-feira (3) – 19h

Convidados: Comunidade Beata Nhá Chica, Ministros da Sagrada Comunhão, Presidentes da Palavra, Pastoral Vocacional e Grupos de Reflexão da comunidade

Presidente da celebração: Padre Erick Max Humberto, scj – São Paulo

Gesto concreto: Fraldas Geriátricas

7º dia – sexta-feira (4) – 19h

Convidados: Comunidade São João Batista, Apostolado da Oração, Vicentinos, Terço dos Homens, Terço das Mulheres e Grupos de Reflexão da comunidade

Presidente da celebração: Padre Everton dos Santos Carvalho, scj – Formiga

Gesto concreto: Açúcar

Festa externa

A paróquia preparou uma enorme programação para a festa externa de 2019. Várias bandas e grupos se apresentarão na Praça da Matriz do Rosário até dia 7 de outubro, próxima segunda-feira.

Nesta quinta-feira (3), a Banda Sambalaço promete levar muita música de qualidade com MPB e Samba para a praça da Matriz do Rosário. Amanhã, sexta-feira (4), é a vez do cantor Bruno Mello agitar a festa com o sertanejo universitário.

