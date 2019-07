Paróquia do Mártir realiza Arraíá do Bastião

Entre esta sexta-feira (5) e o próximo domingo (7), a Paróquia do Mártir São Sebastião de Varginha realiza o Arraiá do Bastião, na Praça do Mártir.

Evento conta com comidas típicas, brincadeiras e shows de prêmios para os varginhenses, além da quadrilha de uma escola da cidade, às 17h do sábado.

Os horários de missas são às 7h e 19h nesta sexta-feira e sábado. No domingo, quatro missas serão celebradas durante o dia, às 7h, 9h, 17h e 19 horas.

Entre as atrações, apresentação do Projeto Violão Para Todos da Paróquia, turma da viola das comunidades rurais, além de Padre Roberto cantando com seus amigos.