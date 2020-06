Paróquia do Divino promoverá Corpus Christi solidário; confira trajeto de procissão

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Iago Almeida/Foto destaque: Divulgação

No próximo dia 11 a Igreja celebra a Solenidade de Corpus Christi, Festa do Corpo e Sangue de Jesus Cristo. A Paróquia do Divino Espírito Santo, de Varginha, celebrará a missa às 7h,que será transmitida por live nas redes sociais da (Facebook: paroquiadodivinovga / Instagram: paroquiadodivinovga / Youtube: paroquiadodivinovga).

Após a celebração haverá um trajeto percorrido com o Santíssimo Sacramento pelos limites da Paróquia, onde não é uma carreata e sim uma procissão motorizada, segundo o pároco Heitor Rafael. Na festa tradicional da Igreja Católica, os fiéis costumam confeccionar tapetes para a procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas da cidade, mas este ano, devido à pandemia da Covid-19, a festa será diferente e com celebração sem a presença do povo.

“Convidamos os paroquianos a enfeitar casas, varandas, sacadas por ocasião da passagem do Santíssimo e pedimos que todos acompanhem de casa, conforme orientação da nossa Diocese da Campanha”, afirmou o padre.

No último domingo, Pe. Heitor Rafael realizou benção ‘drive-thru’ em fiéis que estavam dentro de seus carros/Foto: Paróquia do Divino Espírito Santo

Corpus Christi solidário é também um pedido de doações de alimentos não perecíveis para serem distribuídas às famílias mais carentes e necessitadas.As doações poderão ser entregues na passagem da procissão ou com representantes da comunidade durante a semana para aqueles em que a procissão não passar pela sua rua.

Na próxima semana, CSul listará todas as celebrações das paróquias de Varginha, com horários e bênçãos especiais.

Trajeto da procissão de Corpus Christ

Saindo da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, subindo a Av. Rio Branco entrando na Travessa Monsenhor Leônidas, entrando na Rua Osvaldo Cruz, passando pela Rua Edit Pereira desce Henry Jaimes entra na Rua Wellington Pereira entra na Rua Maria José Sabino entra na Rua Amazonas, entra novamente na Rua Henry James entra na Rua Monte Cassino vira na Rua Dolores Vasconcelos entra Dr. Alfredo Vasconcelos subindo Humberto Limborço descendo a Rua Noruega subindo a Rua Francisco Faraco entra na Rua Dr. Benevenuto Braz Vieira e vira na Rua Três Pontas entra na Rua Noruega e sobe a Rua Silvianópolis vira na Rua Três Corações entra na Av. Princesa do Sul, passa Av. Francisco Navarra e sobe Rua Major Venâncio entra na Rua Marília, desce Rua São Vicente desce Rua Nossa Senhora Aparecida segue até Supermercado Delacasa subindo Av. Fleming entra na Av. Carlos Chagas passa pela Rua Projetada A passa na Rua Irmãos Mayo, sobe Av. Pasteur entra na Rua Canadá desce a Rua Chile entra na Rua Sargento Rodrigo Vieira subindo a Rua Joaquim Zeferino entra na Rua Estados Unidos (até Comunidade Santa Rita) desce Rua Prefeito José Vilhena entra na Rua Joaquim Batista Paiva entra na Rua Felipe Tiago Gomes saindo na Rua Catanduvas , atravessa a Av. Benjamin Constant entra na Rua Maria Benedita entra desce a Praça Dr. Neylor Salles Gontijo, desce a Rua Venezuela entra na Rua Presidente Evaristo Soares e sobe a Av. Brasil, entra na Rua Alberto Cabre vira na Rua Dr. José de Rezende Pinto virá na Av. Rui Barbosa vira na Rua Presidente Antônio Carlos entra na Rua São José entra na Rua Tenente Aviador Nogueira Neto entra na Rua Tiradentes entra na Ria Presidente José Paiva entra na Rua Rio de Janeiro, sobe Rua Deputado Ribeiro de Rezende, atravessa a Av. Rio Branco entra na Av. Rio Branco até a Igreja Matriz.