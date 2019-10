Paróquia Cristo Luz dos Povos inicia hoje Novena de Nossa Senhora Aparecida; confira programação

Pin Compartilhar 0 Compart.

Todos os dias haverá oferta de flores à Rainha e Padroeira do Brasil, além de gestos concretos para doações

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos: Divulgação Paróquia Cristo Luz dos Povos

Tem início nesta quinta-feira (3) a Novena e Festa de Nossa Senhora Aparecida 2019, na paróquia Cristo Luz dos Povos, em Varginha.

Durante a novena que acontece entre os dias 3 e 11, os fiéis poderão participar do Santo Terço, às 18h15, e da celebração da missa, todos os dias às 19h, com exceção do domingo, que será às 19h30. Durante as celebrações, haverá um momento de oferta de flores à Rainha e Padroeira do Brasil.

No dia 12, dia dedicado à padroeira, uma programação especial foi preparada pela paróquia. Missas, terços, repique de sinos, procissão e consagração serão celebrados à mãe de Jesus Cristo, titulada nesta data de Senhora Aparecida.

Para mais informações entre em contato com a secretaria da paróquia pelo telefone (35) 3015-5289.

Entre os dias 10 e 12, acontece a tradicional Quermesse ao lado da Matriz, no bairro Nossa Senhora Aparecida, com músicas e barracas de comidas e brincadeiras. E no dia 13, acontece o show de prêmios. As cartelas serão vendidas após as celebrações nos dias da novena.

Programação

1º dia – Quinta-feira – 03/10

“Maria, mãe de Jesus, missionária do Pai”

18h15 – Recitação do terço na Matriz de Nossa Senhora

19h – Celebração da Santa Missa com oferta de flores

Gesto concreto: Molho de Tomate

Convidados: Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhçao

2º dia – Sexta-feira – 04/10

“Maria Missionária, a presença da Igreja nas fronteiras”

18h15 – Recitação do terço na Matriz de Nossa Senhora

19h – Celebração da Santa Missa com oferta de flores

Gesto concreto: Trigo

Convidados: Apostolado da Oração, Pastoral Catequética e Coroinhas

Mensagem

Padre Mário da Silva Quirino Rabelo, Paróquia Cristo Bom Pastor de Elói Mendes.

Com Maria e Jesus, restaurar a dignidade da vida. Amados irmãos e irmãs, estamos rezando a novena da Rainha e Padroeira do Brasil, momento oportuno em que renovamos a nossa fé em Deus, Nosso Senhor, que veio até nós por meio de um sim singelo puro e amável de Nossa Senhora. Assim, ao olharmos a revelação de Deus em meio a uma unidade quando o verbo se fez carne e habitou entre nós, olhamos para o valor da vida. Deus se fez vida para trazer vida a cada um de seus filhos e filhas. Por isso ao contemplarmos a restauração da dignidade da vida é poder valorizar aquilo que é sagrado a vida não é nossa. A vida é de Deus e por isso nós somos chamados a cuidar com muito carinho. E quantas situações que querem ferir a vida do ser humano, quando cada um se fecha em si, através de um individualismo, através do egoísmo, e tantos males que vem ferir a presença de Deus em nós. Por isso nesta mensagem que a própria igreja traz a nós, temos que lutar pelo valor da vida. Ela não pode ser descartada. E com isso olhamos para o grande testemunho de amor a grande prova de amor que foi quando Deus enviou seu único filho para nos salvar por amor, a cada um de nós, e é nesta dinâmica da vida que Nossa Senhora teve toda sua vida plena cheia de graça. Uma vida pela qual Nossa Senhora sobre zelar, soube cuidar, soube fazer o seu melhor, dando vida a Jesus como também cuidar do próximo.

No canto do Magnificat o valor da vida é contemplado quando os simples, os humildes, são passados por situações de feridas de falta de dignidade e Nossa Senhora exalta-os. Por isso a vida para ser verdadeiramente vivida passa pelo caminho da simplicidade, passa pelo caminho do amor, e com este propósito queremos celebrar a vida que nos veio por este mistério salvífico da Santa Cruz, paixão morte e ressurreição. Por isso ressuscitar é viver, tornar a vida mais digna, tornar a vida mais Santa, para que preservemos cada vez mais em nós a imagem e semelhança de Deus.

E é com esse amor, que aprendemos com Nossa Senhora a valorizar a vida, porque a sua própria vida foi plenamente amada e glorificada por Deus Nosso Senhor. Que possamos viver segundo a imagem e semelhança de Deus, pois Nossa Senhora é o testemunho mais perfeito desta imagem e semelhança do Criador, e assim que possamos lutar pela dignidade e restauração da vida, porque a própria vida é Jesus. É jesus que nos ensina no evangelho, “Eu sou o caminho a verdade e a vida”, e por meio de Cristo chegaremos a vida eterna, chegaremos ao céu. Que Nossa Senhora Aparecida interceda por todos nós. Deus abençoe cada um de vós. Amém.