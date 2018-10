Paróquia Cristo Luz dos Povos celebra a festa da padroeira Nossa Senhora Aparecida; Dom Pedro Cunha Cruz enviou mensagem especial ao CSul

Desde o dia 03 de outubro, a Paróquia Cristo Luz dos Povos está em festa, com a celebração da Novena de Nossa Senhora Aparecida, padroeira da paróquia. A novena se encerra nesta quinta-feira (11) e nesta sexta (12), dia dedicado à Mãe de Jesus, titulada de Aparecida, uma programação especial foi preparada pela paróquia durante todo o dia.

Com o tema “Em Jesus, com Maria, restauramos a vida!” os fiéis puderam rezar e pedir todos os dias a interseção da Senhora Aparecida junto à Deus. v

Nesta quinta (10), teve início a quermesse ao lado da Matriz no bairro Nossa Senhora Aparecida, que vai até esta sexta (12), com barraquinhas de comidas típicas (Pastel, cachorro quente, doces, porção de mandioca com calabresa, refrigerantes, espetinhos e muito mais), além de brincadeiras para as crianças e shows para animar os presentes.

Na celebração do 8º dia da novena, presidida pelo Padre Mário Quirino Rabelo, da paróquia Cristo Bom Pastor de Elói Mendes, e concelebrada por Monsenhor José Maria, vigário da paróquia, os romeiros que vão à Aparecida de bike receberam o envio para realizarem com força esse ato de fé.

Programação

8º dia – Quinta-feira – 11/10

“Com Maria e Jesus, restaurar o rosto fiel e samaritano da Igreja”

15h e 18h – Recitação do terço na Matriz de Nossa Senhora

19h – Celebração da Santa Missa com oferta de flores

Celebrante: Padre Adriano, de Elói Mendes

Gesto concreto: Óleo

Convidados: Irmãos do Santíssimo Sacramento e Irmãs Beneditinas da Divina Providência

Dia de Nossa Senhora Aparecida – Sexta-feira – 12/10

07h – Santa Missa com os Romeiros à Aparecida e Vicentinos

09h – Recitação do terço com as Equipes de Nossa Senhora

10h – Santa Missa com as crianças, celebrada por Dom Pedro Cunha Cruz, Bispo Diocesano de Campanha

12h – Repique dos finos e fogos

14h – Recitação do terço com o Terço dos Homens

15h – Consagração à Nossa Senhora Aparecida

17h30 – Grandiosa procissão e Santa Missa em honra a Padroeira

Show de Prêmios

No dia 13 acontece o Show de Prêmios. As cartelas serão vendidas após as celebrações das missas. Para mais informações entre em contato com a secretaria da paróquia pelo telefone (35) 3015-5289.

Mensagem Especial ao CSul

Dom Pedro Cunha Cruz, Bispo Diocesano de Campanha

Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil

No dia 12 de outubro, a Igreja Católica do Brasil celebra a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rainha e padroeira do Brasil. Assim como os romeiros costumam expressar: “nossa mãe Aparecida”, é um sinal de uma experiência de fé, amor e devoção à Mãe de Deus e nossa Mãe. Ao aparecer nas águas do Rio Paraíba, no início do século XVIII, a três simples e reverentes pescadores, este dia tornou-se para nós um sinal vivo de Maria Santíssima na espiritualidade cristã. Dos caminhos fluviais do Paraíba do sul, a presença carinhosa e materna de Maria vai entrando também na vida, nos lares e na história do nosso povo, isto é, o Povo de Deus. Deste modo, podemos dizer, sem receio, que nós temos a nossa “Mãe morena”, a Senhora Aparecida.

Por fim, a aparição da imagem reforça em nós a consciência de vivermos sempre a serviço da vontade e da Palavra de Deus. Maria é a Mãe de todos os crentes que experimentam os benefícios de sua bondade materna e intercessora. Na sua condição de Serva do Senhor, ela sempre direciona o nosso olhar para o seu Filho. Na beleza deste dia, confiemos a ela o nosso Brasil, neste momento tão difícil que vivemos, pedindo a sua benção e proteção; e que ela interceda pela unidade e integração de todos os seus filhos, que desejam viver na verdadeira justiça, amor, paz e harmonia do bem comum.

Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós!

Fonte: Redação Csul – Iago Almeida

Fotos do 8º dia da Novena celebrada por Padre Mário Quirino

Fotos: Juninho Braz