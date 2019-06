Parceria vai levar trabalho com robótica para as escolas municipais urbanas e do campo

Uma parceria entre o Centro Tecnológico (CT) da Secretaria de Educação de Varginha e o CEFET Varginha vai levar o trabalho com robótica para as escolas municipais urbanas e do campo. A primeira reunião com os diretores de Ensino Fundamental da Rede com o objetivo de apresentar o projeto e levantar as escolas interessadas em participar aconteceu na quarta-feira, 5 de junho.

O próximo passo agora é o planejamento das ações a formação dos profissionais que atuarão no projeto. O Professor Dr. Paulo Pereira, coordenador do curso de Mecatrônica do CEFET Varginha e coordenador do trabalho na rede municipal de ensino está muito feliz com a parceria entre a instituição e o Centro Tecnológico, pois segundo suas experiências em projetos como este, os alunos vibram com a sua realização, o que proporciona além do aprendizado, um grande prazer em estudar e aplicar o conhecimento.

Na rede municipal o projeto será acompanhado pela coordenação de Empreendedorismo e Inovação Educacional, Vânia Flores, e várias atividades acontecerão no Centro Tecnológico que fica ao lado da Fundação Cultural.

Por que o trabalho com robótica nas escolas?

O seu uso, como estratégia, vem crescendo nas escolas brasileiras, trazendo soluções inovadoras como o learning by doing, que é o aprender fazendo. As construções desenvolvidas pela robótica contribuem para a vida em sociedade. Alguns exemplos disso são os robôs que exploram locais de difícil acesso, como o mar e o espaço ou que auxiliam em procedimentos médicos. Na Educação, a robótica tem por objetivo desenvolver o raciocínio e a lógica na construção de algoritmos e programas para controle de mecanismo. É um trabalho que favorece o planejamento e organização de projetos, motiva o estudo e estimula a criatividade nos diferentes segmentos da construção do conhecimento.

Ao experienciar a robótica, o aluno desenvolve sua capacidade de solucionar problemas, utilizando a lógica de forma eficiente, compreendendo conceitos das diversas áreas do conhecimento e exercitando-os na prática. Em países de primeiro mundo esse assunto já foi superado, pois a maioria da população já tem acesso a recursos como computador, internet e programas educativos na escola e até na própria residência. Por outro lado, a realidade brasileira aponta para o uso intenso de soluções livres, abrindo assim um campo interessante para disseminação de recursos tecnológicos a baixo custo para governos e entidades.

Texto: Vânia Flores/PROMITEC / Fotos: Divulgação Prefeitura de Varginha