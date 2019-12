Parceria entre UPA e Grupo UNIS resulta na elaboração de projetos para a unidade de saúde

Pin Compartilhar 0 Compart.

“Uma parceria firmada entre a Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Varginha e o UNIS MG já resultou em um presente de Natal”. A declaração é da diretora da unidade, Rosana Morais. Ela conta que em junho foi firmada a parceria para que professores do UNIS MG elaborassem projetos que beneficiariam diretamente a UPA.

Semana passada o professor orientador Leopoldo Freire Bueno, juntamente com os representantes dos acadêmicos, Cassiano José Salgado da Silveira e Igor Cruz Silva, entregaram os projetos de prevenção e combate a incêndio, substituição da caixa d’água subterrânea de 25.000 litros, almoxarifado da farmácia e centro de treinamentos.

De acordo com Rosana “todos esses projetos são essenciais e irão beneficiar tanto os servidores como os acadêmicos e principalmente a população atendida com a melhoria na organização dos setores, prevenção e segurança dos pacientes e capacitação dos profissionais da Unidade”. A diretora ainda agradece a dedicação e empenho do professor Leopoldo e acadêmicos. “Na pessoa do diretor acadêmico Ricardo Morais Pereira, também agradeço publicamente essa benfeitoria dos profissionais do Grupo UNIS à UPA o que refletirá diretamente nas milhares de pessoas atendidas mensalmente”, registra Rosana.

Confira os acadêmicos responsáveis pela elaboração dos Projetos:

Prevenção e combate a incêndio: Lidiane Miranda de Castro Pereira, Luci Fonseca Lima, Maria Eduarda Costa Pinto, Eric Rodrigues Afonso e Filipe Gabriel Figueiredo.

Substituição do reservatório principal: Daiana Miranda Azevedo, Douglas do Amaral Alves, Eduardo Gonçalves e Guilherme Silva Estevão.

Novo almoxarifado e sala de treinamento: Cassiano José Salgado da Silveira, Daniel Salgado Ramos, Gabriel Reis Redondo, Igor Cruz Silva, Iury Ionan Carvalho Ferreira e Joaquim Eduardo Borges Neto.

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação UPA