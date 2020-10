Panificadora é assaltada na Vila Floresta

Autores estavam armados com faca; cerca de R$ 100,00 foram levados do estabelecimento.

Dois homens invadiram uma panificadora na noite desta quarta-feira (29), na Vila Floresta, em Varginha. Segundo testemunhas, os rapazes, que estavam encapuzados – entraram no estabelecimento portando facas –

De acordo com a Polícia Militar, o assalto foi realizado por voltas das 19h, sendo levados cerca de R$ 100,00 que estavam no caixa da panificadora. Nas imagens de câmeras de segurança é possível ver que momento do crime haviam clientes no local, a maioria fugiu às pressas. Um homem que estava ao lado de fora da panificadora, tentou impedir o assalto usando um pedaço de pau.

Os homens fugiram rapidamente. A Polícia Militar segue rastreamento a dupla.