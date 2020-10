Pais e responsáveis devem estar atentos às datas para renovação de matrícula e cadastro na rede municipal de Varginha

Renovação de matrícula e cadastramento escolar acontecem nas respectivas escolas

Os pais e responsáveis de alunos da rede municipal de ensino de Varginha devem ficar de olho nos prazos para renovar a matrícula para 2021. A renovação acontece nas próprias unidades de ensino.

A renovação da matrícula nos ensinos fundamental (1° ao 9° ano) e educação infantil (4 e 5 anos) tem início no dia 19 e seguem até 6 de novembro. Já para cadastramento no pré-escolar e ensino fundamental (1° ao 5°), o início é no dia 19 e se encerra no dia 29 de outubro.

Quem pode se cadastrar?