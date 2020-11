Padres da Paróquia Nossa Senhora do Rosário visitam o CSul

Visita teve como principal objetivo, detalhamento sobre comemoração de 60 anos da Paróquia, que acontecerá no próximo dia 1º.

Redação CSul/Foto destaque: Franciele Brígida – CSul

Os padres João Batista Máximo e João Luiz Malnalcich, estiveram na manhã desta sexta-feira (13), no Diário Regional Correio do Sul. A visita teve como principal intuito, a divulgação da celebração de 60 anos da Paróquia, que acontecerá no dia 1 de dezembro. Segundo o Padre João Batista Máximo, a Paróquia do Rosário, como é conhecida, ainda é, a maior comunidade da cidade. São celebradas, por semana, 23 missas na paróquia.

Padre João Luiz Malnalcich (à esquerda) e Padre João Batista Máximo (ao centro), explicaram detalhes da celebração dos 60 anos da Paróquia/Foto: Franciele Brígida-CSul

Em função da pandemia do novo coronavírus – apesar da Prefeitura de Varginha ter liberado confraternizações, desde que, não sejam privados, exemplos de casas de shows e festas -, não haverá comemoração aberta ao público. Segundo o Pároco João Batista, no próximo dia 21 haverá transmissão de um show online, comandado pelo, também padre, Joãozinho. No dia 27, haverá uma apresentação religiosa e nos dias 28,29 e 30 acontecerá o tríduo, com participação do Dom Diamantino. No dia 1º, onde será comemorada os 60 anos da Paróquia, acontecerão três celebrações: às 7h; 15h e 19h (essas com participações de fiéis).

Padre Joãozinho, comunicador religioso, assíduo nas Redes Sociais também terá participação durante a comemoração/Foto: Divulgação

Sobre as celebrações diárias, Padre João Batista fez questão de ressaltar as medidas de prevenção à Covid-19 durante as missas na paróquia. O atendimento para confissões também está disponível, desde que sejam seguidos medidas de segurança, tais como, agendamento prévio; uso de máscaras e tempo limite.

A Paróquia

A Igreja do Rosário nasceu em 1845, à Avenida Rio Branco. Construída por escravos, foi a primeira igreja de Varginha em que se permitia a presença deles em seu recinto. Também foi a primeira igreja da cidade dedicada a Virgem Maria.

Durante quase 70 anos permaneceu no mesmo lugar, preservando os traços arquitetônicos originais e os sinais da fé dos escravos. Em 1913, a igreja foi derrubada. Uma nova foi erguida onde hoje é o VTC – Varginha Tênis Clube, permanecendo no local até 1942. No dia 9 de agosto daquele ano, sua estrutura foi definitivamente transferida para a Praça Melo Viana. No início dos anos 80, a Igreja passou por uma grande obra de restauração e ampliação, sendo reinaugurada em 1981, preservando esse formato até os dias atuais.

A Igreja do Rosário pertence à Diocese da Campanha

Campanha é a cidade mais antiga do Sul de Minas Gerais, fundada em 1737. Assim como muitas cidades mineiras, deve seu nascimento aos bandeirantes paulistas e à corrida pelo ouro. O município campanhense, dito “berço do Sul de Minas”, atualmente, é referência católica da região.

A Diocese da Campanha foi criada pelo Papa Pio X, no dia 8 de dezembro de 1907. Ela faz parte do Regional Leste II da CNBB, que compreende os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. À Diocese campanhense pertencem mais de 60 paróquias distribuídas em 49 municípios sulmineiros.

O bispo titular da Diocese de Campanha é Dom Pedro Cunha Cruz. Natural do Rio de Janeiro, foi ordenado Bispo-auxiliar na Arquidiocese de São Sebastião, também no Rio, no ano de 2010. É o sétimo bispo pertencente à diocese.