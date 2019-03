“Operação Lílith” realizada pela polícia prende 46 pessoas em várias cidades do Sul de Minas

Durante a manhã desta quinta-feira (14), 46 pessoas foram presas em várias cidades do Sul de Minas após ação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas. Lambari contou com o maior número de pessoas detidas. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, um homem foi preso com 356 kg de maconha.

Intitulada como “Operação Lílith”, a Polícia Civil realizou buscas, apreensões e prisões em Lambari, Três Corações, Varginha, Cambuquira, Itamonte, Conceição do Rio Verde, Olímpio Noronha, Virgínia e Pouso Alegre.

Segundo informações da Polícia, a ação começou a ser realizada durante a madrugada, por volta de 3h da manhã para cumprirem 48 mandatos de prisão e 56 de busca e apreensão outro destaque foi para cidade de Dourados, situada no Mato Grosso do Sul.

De acordo com o delegado Pedro Paulo Marques, de Lavras, mais de 200 policias fizeram parte da operação. “Foi um trabalho realizado pela equipe de Três Corações. Foram 100 mandados cumpridos. Pelos números que recebemos, a operação tem 100% de êxito” disse o delegado.

Ainda de acordo com a Polícia, um dos envolvidos comandava o tráfico de drogas em Lambari de dentro da penitenciária de Três Corações. Sendo o seu trabalho, recrutar agentes para recebimento e venda de drogas. Todo dinheiro do tráfico seria depositado em contas de Lambari e região.

A Polícia iniciou as investigações do caso a cerca de um ano e até o momento a Polícia não divulgou o total de drogas apreendidas.

Todos os envolvidos presos no Sul de Minas foram levados para Três Corações. Segundo a Polícia Civil, cerca de 200 policiais participaram da operação.

Fonte: Portal Onda Sul / Foto: Reprodução/EPTV