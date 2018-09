Operação cumpre mandados no Sion e na Vila Floresta

Nesta terça-feira (11), as polícias de Varginha, em apoio a equipe de Polícia Civil de Belo Horizonte, realizaram uma operação contra o tráfico de drogas na cidade.

No final da tarde, os policiais montaram cerco na rua Antônio Plácido de Barros, no bairro Sion, e abordaram alguns dos investigados que deixavam uma casa em um Corsa Wind, cor branca, placas CCH-6226. No interior do veículo, os policiais encontraram uma mala vermelha com 10 tabletes de maconha prensada e uma balança de precisão.

Franciele dos Santos Vieira, de 36 anos, que dirigia o veículo, e o esposo dela, Daniel Pires Pressato, de 37 anos, foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia.

Em seguida, outras equipes policiais realizaram mais duas prisões. Eduardo Henrique dos Santos, de 38 anos, residente na rua Maria, no bairro Sion, e Adson da Silva, 23 anos, residente na rua Amazonas, no bairro Vila Floresta, associados ao tráfico, foram detidos pelos policiais.

Os presos foram encaminhados para 1ª Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas/DRACA/DEOESP em Belo Horizonte. 19 homens, entre policiais, investigadores, delegados e inspetores, participaram da ação.

Fonte e fotos: Polícia Civil