Operação contra tráfico de drogas em Varginha

Nessa terça-feira (18), a Polícia Militar desarticulou mais uma vez o tráfico de drogas na cidade de Varginha, o que resultou na apreensão de um adolescente e na prisão de uma mulher.

Durante Operação Batida Policial no bairro Canaã, por volta das 17 horas, a Polícia Militar deparou com um adolescente de 17 anos saindo de sua residência pela janela, fato que chamou a atenção da equipe policial e fez com que abordasse o menor. Ele alegou ter perdido a chave da casa, mas após visualizar entorpecentes pela janela a PM entrou na residência e localizou 22 pedras de crack, R$33,00 em dinheiro e dois aparelhos celulares. O adolescente foi apreendido, assim como o material encontrado.

Simultaneamente, a Polícia Militar compareceu à uma residência no Bairro Bom Pastor, de uma mulher de 54 anos conhecida por “Cida do pó”, para realizar buscas em virtude de um mandado judicial. Os policiais localizaram na casa dois tabletes de maconha, R$ 1.268,00 em dinheiro, uma balança de precisão, quatro aparelhos celulares e dois videogames, sem procedência. A mulher foi presa em flagrante. Tanto ela como o adolescente foram encaminhados à Delegacia de plantão onde permaneceram à disposição da Justiça. Fonte: Polícia Militar de Varginha