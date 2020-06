Onze pessoas são presas em operação da PM na região de Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um menor ainda foi apreendido e R$ 1.503,85 recolhidos; três acidentes deixaram feridos na cidade durante esta terça-feira (9)

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos: PM

Em comemoração aos 245 anos de existência em Minas Gerais, a Polícia Militar realizou a mega operação “Alferes” nesta terça-feira (9). Mandados foram cumpridos nas cidades que compõe a área de cobertura do 24º BPM, em Varginha.

Durante 24 horas, o policiamento foi reforçado, de forma a proporcionar maior tranquilidade e o aumento da segurança em todo Estado de Minas Gerais. Foram 76 operações durante o dia, com onze suspeitos detidos e um menor apreendido; outros três mandados judiciais foram cumpridos.

A Operação visa a prevenção e repressão qualificada aos crimes violentos e contra o patrimônio, realizando ações como batidas policiais, blitzen de trânsito nos municípios e estradas da região, cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisão, abordagens a veículos e à transeuntes, combate ao tráfico de drogas, entre outras.

Durante a operação, a PM apreendeu um rádio transmissor HT, três celulares, duas balanças digitais, dois tabletes grandes prensados e uma porção de maconha, quatro pedras brutas de crack, 15 pinos de cocaína e R$ 1.503,85.











Três acidentes em Varginha

Durante a operação em Varginha, ao menos três acidentes foram registrados nesta terça-feira (9).

Por volta das 8h25, dois carros bateram na Avenida Benjamin Constant. Segundo informações, o condutor, de 37 anos, trafegava pela Avenida Princesa do Sul, na altura de uma casa de piso, quando dois veículos pararam na sua frente o primeiro deu seta para esquerda e o segundo ficou parado e ao tentar posicionar para sair à sua direita senti um choque na traseira de seu veículo.

A condutora do outro carro, de 32 anos, alegou que conduziu seu veículo pela Avenida Princesa do Sul e quando viu os veículos à sua frente parados de imediato e não conseguiu frear o seu veículo a tempo. Ninguém se feriu.

Por volta das 13h50, uma moto e um carro se chocaram na esquina das Ruas Rio de Janeiro e Tenente Gaspar. A PM chegou ao local antes mesmo do resgate e isolou a área.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu duas pessoas que estavam na moto, para o pronto atendimento do Hospital Bom Pastor. Eles ficaram sob observação médica. O condutor do carro, com placas de Santa Rita do Sapucaí, alegou que subia a Rua Tenente Gaspar quando no cruzamento foi colidido pela motocicleta que seguia em alta velocidade à esquerda da via, cortando os demais veículos.

Já por volta das 14h15, um carro e uma moto colidiram na esquina da Avenida Rio Branco com a Rua Santa Cruz. Segundo a motociclista, ela transitava sentido a Avenida Rui Barbosa, quando foi atingida na lateral pelo veículo que saía da Rua Santa Cruz.

Ela ficou caída ao chão e sofreu lesões no tornozelo direito. A condutora do HB20 alegou que realizou a parada obrigatória para um veículo e então avançou vindo a colidir contra a motocicleta. A motociclista foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e do SAMU para o pronto atendimento do Hospital Bom Pastor para exames complementares.