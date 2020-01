Ônibus da linha 19, é assaltado no Alto da Figueira

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um ônibus de linha circular municipal de Varginha foi assaltado na manhã desta sexta-feira (3), no bairro Alto da Figueira.

Segundo informações, o ônibus da linha 19, que faz o trajeto nos bairros São Sebastião, Cidade Nova, Centro, Santa Maria, Vargem, Sagrado Coração, Jardim das Oliveiras, Canãa e Rodoviária, além de ser um dos mais usados pela população varginhense; Foi assaltado por um homem, no início de hoje (3), no bairro Figueira.

Testemunhas disseram que o rapaz entrou no ônibus armado com uma faca e anunciou o crime, foram levados dinheiro do caixa e bolsas de duas passageiras. O criminoso fugiu à pé do local.

Até o momento dessa publicação ninguém havia sido preso.

Foto: Moisés Magno

Redação CSul – Alisson Marques