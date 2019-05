Ônibus da Autotrans derruba poste e trava trânsito na Avenida São José

Por volta das 16h20 desta sexta-feira (3), um acidente travou o trânsito na Avenida São José, no Centro, em Varginha.

De acordo com informações de testemunhas, um ônibus da Autotrans estava lotado e em alta velocidade quando se chocou com um poste na avenida. O poste caiu e ficou em cima do veículo de transporte coletivo.

Ninguém se feriu. O trânsito está parado no local e a PM foi acionada. O tráfego na Avenida Rio Branco, também no Centro, que liga à Avenida São José também foi atingido devido ao acidente.

Fotos e vídeo: Varginha 24H