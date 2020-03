Ônibus coletivos funcionam em horário reduzido; horários de pico têm reforço

Pin Compartilhar 0 Compart.

Seguindo o Decreto Municipal, em Varginha os ônibus coletivos urbanos, estão funcionando em horário reduzido nessa quarentena de enfrentamento ao coronavírus.

A Autotrans explicou que “os ônibus circulam nos mesmos horários de sábado, porém, nos horários de pico (das 5h às 8h, das 11h às 13h e das 17h às 19h) há reforço com mais veículos para melhor atender os usuários”.

“Vale lembrar que a orientação é para usar o álcool gel com frequência e lavar as mãos com água e sabão, principalmente ao tocar objetos onde há aglomeração de pessoas. Reforçando que o importante nesse momento é ficar em casa, o máximo possível”, informou a Prefeitura. “Orientamos aos Idosos e pessoas do gripo de risco que evitem viagens de ônibus, permaneçam nas suas casas. Estamos num período em que com a chegada do outono, quando cai a temperatura, o risco da contaminação aumenta”, concluiu em nota.

Fonte: Prefeitura de Varginha / Foto: Iago Almeida/CSul