Olimpíada Brasileira de Informática: Mais de 120 alunos se classificam para segunda fase

Foi liberada recentemente a lista com os nomes dos 121 alunos varginhenses classificados para a segunda etapa da Olimpíada Brasileira de Informática (OBI).

A próxima fase terá um alcance estadual e acontecerá no dia 14 de junho, no Campus I do Centro Universitário do Sul de Minas.

Essa primeira fase da OBI contou com a participação de 340 estudantes de diversas Escolas Municipais de Varginha, além de marcar também 10 anos em que o evento conta com o apoio, suporte e participação do Grupo Unis.

Sobre a OBI

O evento existe desde 1999 e esta em sua XX edição. É aplicado de maneira similar que outras olimpíadas acadêmicas como matemática, física e astronomia.

O trabalho é desenvolvido por professores voluntários da área de computação por todo país e organizada pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e Instituto de Computação da UNICAMP.