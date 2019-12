Oficina gratuita de artesanato acontece nesta quarta-feira

Pin Compartilhar 0 Compart.

Repetindo o sucesso das edições anteriores, acontece nesta quarta-feira (11/12) mais uma oficina gratuita de artesanato na Casa do Artesão. Os interessados vão aprender a fazer abóboras em tecido que se transformam em porta panos de prato. A atividade será coordenada pelas artesãs da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Varginha e Região (AAPV).

As inscrições podem ser feitas na Fundação Cultural de Varginha pelo telefone (35) 3690-2708 ou presencialmente na Casa do Artesão, que fica ao lado do supermercado no Via Café Garden Shopping. Podem participar maiores de 12 anos. Todo o material é oferecido gratuitamente pela AAPV.

As oficinas foram iniciadas em janeiro deste ano por meio de uma parceria entre as associações de artesanato (Assoart e AAPV), Fundação Cultural e Via Café Garden Shopping.

Fonte e fotos: Fundação Cultural de Varginha