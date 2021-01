Ocorrências de esfaqueamento e ataque de tesoura são registradas no Santa Terezinha e no Corcetti

Mulher foi presa após esfaquear o marido; irmãos são presos após briga em bar.

Redação CSul/Foto destaque: Ilustrativa

Dois ataques com faca e tesoura foram registrados neste sábado (23), em Varginha. O primeiro ocorrido aconteceu no bairro Santa Terezinha. Segundo a Polícia Militar, uma mulher atacou o marido após uma discussão entre os dois.

O filho da vítima, um rapaz, de 29 anos, disse aos militares que a briga entre seu pai, de 55 anos e sua mãe, de 53, eram recorrentes. O homem sofreu golpes na cabeça e tórax, sendo encaminhado ao Hospital Bom Pastor.

A vítima não corre risco de morte. A autora foi levada para a delegacia.

Homem sofre golpes de tesoura no Corcetti

Um homem de 34 anos foi atacado por dois irmãos, de 44 e 55, após uma briga em um bar no bairro Jardim Corcetti. Segundo a PM, um dos envolvidos relatou que a vítima havia agredido seu irmão com um tapa, dentro do estabelecimento. Ainda conforme ele, o motivo seria uma discussão entre os dois, no último final de semana. Neste momento, ele se apossou da tesoura para defender o irmão.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Bom Pastor, com ferimentos no peito.

Os envolvidos foram localizados em suas respectivas residências. Eles foram encaminhados ao Pronto Atendimento devido às várias lesões e, logo após, à delegacia.