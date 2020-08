Obras seguem no Centro de Excelência em Cafeicultura

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nesta quarta-feira (5), o prefeito de Varginha, Vérdi Melo, acompanhou os representantes do SISTEMA FAEMG/SENAR/INAES em uma visita ao canteiro de obras do Centro de Excelência em Cafeicultura que está sendo construído em Varginha. A visita contou com a presença do superintendente do Senar, Christiano Nascif, do coordenador TI do Sistema Faemg/Senar/Inaes, Dário Wiston, do gerente regional, Lavras Wander Magalhães, da engenheira /analista da obra, Cristiane Oliveira. Participaram ainda o Presidente do Sindicato Rural de Varginha Arnaldo Bottrel e o presidente da Fundação Procafé, José Edgar Pinto Paiva.

O superintendente do Senar, Christiano Nascif , enfatizou que o Centro de Excelência em Cafeicultura de Varginha, uma iniciativa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em parceria com o Sistema Faemg/Senar/Inaes com apoio do Sindicato Rural de Varginha, Fundação Procafé e Prefeitura, está sendo construído em um terreno doado pela prefeitura. “Uma obra que veio marcar a importância do Sul de Minas na cafeicultura nacional, um Centro de Excelência na cafeicultura que vai oferecer educação, capacitação e treinamento e tecnologia em cafeicultura.

“Tudo vai passar por Varginha. Nossa proposta é gerar muitos empregos e capacitar muitas pessoas para trabalhares com o café. Teremos quatro laboratórios que serão instalados, um só para café especial. Contamos com total apoio da Prefeitura e tudo conspira opara que o projeto seja um grande sucesso”, disse Christiano Nascif.

Na oportunidade o prefeito Vérdi Melo falou da emoção e da alegria ao visitar “um projeto de tamanha envergadura para nossa cidade, para Minas e para o Brasil. Um projeto que inciou no nosso segundo mandato, quando eu era vice-prefeito, e hoje estamos satisfeitos ao vermos o que acontecendo.. Com este Centro de Excelência vamos fortalecer nossa cafeicultura e buscar produtos para agregar o que temos, consolidando Varginha como um polo do Sul de Minas na cafeicultura. Um projeto construído a várias mãos, com impostantes instituições, que juntas buscaram o bem comum e o interesse do município de fortalecer a cafeicultura e trazer o desenvolvimento sustentável para nossa região. Um investimento da ordem de R$ 13 milhões, que vai gerar iniciantemente 50 empregos diretos. Queremos agradecer a parceria com o Sindicato Rural por meio do seu presidente Arnaldo Botrel e ao presidente do Procafé, José Edgar Pinto Paiva. “

A obra foi iniciada ano passado e segue a todo vapor e quando concluída vai sediar a Faculdade CNA que oferecerá cursos de graduação voltados para o agronegócio com foco na cafeicultura, além de cursos de ensino a distância (EAD) e cursos técnicos presenciais voltados também para a cultura do café.

A estrutura do Centro contará com espaço para exposições, centro de convenções, laboratórios, salas de aulas e áreas para pesquisas e experimentos. Inicialmente são dez Centros de Excelência no país de Educação Profissional e Assistência Técnica Rural que atendem as diversas cadeias produtivas. O de Varginha será referência nacional na cadeia produtiva do café.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha