Obras seguem a todo vapor em Varginha

Creches e sede da Semel estão sendo revitalizadas, quatro obras estão em andamento no bairro Santa Maria e Avenida Almirante Barroso receberá recapeamento asfáltico

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos: Prefeitura de Varginha

Durante a pandemia, muitos serviços foram suspensos e muitas pessoas estão trabalhando em home office, mas, não é o caso da Secretaria de Obras de Varginha. A Prefeitura anunciou nesta quinta-feira que duas creches passaram por revitalização na cidade e melhorias foram realizadas na Semel – Secretaria de Esportes e Lazer. CSul fez levantamento das obras que foram contempladas nos últimos dias, confira:

Secretaria de Esportes e Lazer

A licitação para obras do ginásio, na sede da Secretaria municipal de Esporte e Lazer, já estão em andamento. Nesta quinta-feira (14), o Prefeito Vérdi Melo esteve na sede da Secretaria, a convite do secretário André do Vôlei, que mostrou as melhorias já realizadas na Semel, além das que estão por vir.

“O que vimos foi um canteiro de obras sendo realizadas, melhorias que certamente vão agregar valor aquele importante instrumento público, um celeiro de atletas que já revelou grandes talentos em várias modalidades desportivas”, disse Vérdi.

Na oportunidade o prefeito também conversou com os técnicos desportivos da Semel, quando falou um pouco do momento que o município atravessa, em decorrência do Covid-19, que acaba por interferir nas atividades da secretaria. “Vivemos um momento único, um momento de tensão, mas não podemos desanimar. Precisamos agir com sabedoria, criatividade, e é isso que pedimos a todos vocês. Hoje inciamos com as aulas não presenciais, online, e podemos trabalhar assim na Semel, mesmo porque temos um público nos aguardando”, disse Vérdi.

Cemei Nave Mágica

A creche do bairro Parque Ozanam está passando por revitalização e reformas. De acordo com a Prefeitura, a Cemei Nave Mágica recebe pintura interna e externa, colocação de portão de correr para melhor acesso dos alunos, instalação do telhado da cozinha, pintura com desenhos infantis, restauração do muro e passeio, colocação de cobertura na entrada, revisão na parte elétrica e hidráulica, dentre outros.

A reforma contempla ainda a restauração do cantinho da pintura, instalação de corrimão e rampa no portão de entrada ara a segurança dos alunos, manutenção.

Cemei Ieda Carvalho Silva

As obras de ampliação e revitalização da creche do bairro Imaculada está sendo concluída, segundo a administração municipal. A Cemei Ieda Carvalho Silva, atualmente, atende 200 crianças de 0 a 3 anos, naquela região.

“Com a reforma, o Posto de Saúde que funcionava no Caic I foi incorporado a Creche, para aumentar a capacidade de alunos. Agora, com a ampliação, o local passará a atender 300 crianças”, explicou o prefeito Vérdi Lúcio Melo.

A obra contemplou a reforma de seis salas de aula, toda pintura do prédio interno e externo, incluindo janelas portas e pisos, reforma dos banheiros, parte elétrica, pinturas artesanais, instalação de um portão de acesso as crianças, reforma dos dormitórios incluindo banheiro dos mesmo com pintura, cortinas e suporte pra TV, pintura das grades e dos pátio, cerca de madeira em volta do jardim, pintura dos pisos externo do prédio principal e toldos, ampliação do refeitório tirando uma parede unindo duas salas e instalação de portas fechaduras.

Também foram instalados toldos de acesso aos dois prédios, uma cozinha para as funcionárias e uma grade com portão na entrada principal. Limpeza e capina em geral também foram feitas pelos funcionários, instaladas portinhas de madeira nas salas de aula para manter a segurança dos alunos e bebedouro.

Bairro Santa Maria

Quatro obras estão em andamento também no bairro Santa Maria. Uma ponte está sendo construída nas proximidades do Sesi, que fará a interligação das Avenidas Mário Frota e Miguel Alves. A obra encontra-se na fase de construção dos gabiões que darão sustentação nas laterias da ponte que terá 13 metros de cumprimento por 13 de largura. Ao todo foram instaladas 39 aduelas medindo 2,5 x 4 que darão sustentação a ponte.

No mesmo local, a Prefeitura está abrindo uma rua que interligará a Avenida Doutor Mário Frota, no bairro Cidade Nova a Avenida Miguel Alves no Santa Maria. Além disso, está prevista para ter início, a construção da rotatória no fundo do Santa Maria, que interligará vários bairros ao Centro, desafogando o trânsito próximo aos vários sinais de trânsito que dificultam o tráfego no local.

Ainda no Santa Maria, o Centro de Iniciação de Esportes está sendo construído. Segundo a Secretaria de Obras, já foi concluída a colocação da cobertura e agora está realizando o acabamento das instalações internas. O CIE de Varginha é o modelo I para terrenos de 2.500 m² e área construída de 1.600 metros quadrados. O ginásio poliesportivo terá arquibancada com 177 lugares. E ainda área de apoio (administração, sala de professores/técnicos, vestiários, chuveiros, enfermaria, copa, depósito, academia, sanitário público).

Avenida Almirante Barroso

Na próxima segunda-feira (18), a Avenida Almirante Barroso receberá recapeamento asfáltico. A avenida liga o bairro Bom Pastor ao trevo de acesso à Três Pontas e tem sido alvo de reclamações de motoristas e pedestres.

A Prefeitura Municipal anunciou que a obra será realizada pela Pavican, empresa vencedora da licitação com supervisão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SOSUB e acompanhamento do Departamento Municipal de Trânsito – Demutran. “A Prefeitura pede a compreensão e atenção de condutores de veículos e também pedestres”.

A avenida ficará parcialmente interditada para que as obras sejam concluídas em tempo hábil. A Guarda Civil Municipal irá sinalizar a avenida. A obra vai começar em frente a antiga sede do Imprev (perto da torre de telefonia, ou seja, nas proximidades do alto do Bom Pastor) e avançará sentido ao “trevo do Geraldo Lima”.

A Avenida Plínio Salgado, segunda maior via de acesso ao Centro, também vem sendo motivo de cobranças por parte dos moradores, que reclamam de sua conservação.