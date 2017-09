Obras do Centro de Iniciação ao Esporte de Varginha seguem em ritmo lento

A dificuldade do Governo Federal em fechar as contas públicas está afetando obras em todo o país e também em Varginha. O Centro de Iniciação ao Esporte, em obras no Bairro Santa Maria está em ritmo lento. O custo estimado é de R$ 3,3 milhões.

Quem passa pela Avenida Zoroastro Franco de Carvalho, no Bairro Santa Maria, se entristece com a obra do CIE quase parada. Ritmo bem diferente de há alguns meses quando mais de uma dezena de funcionários da empresa contratada podia ser visto no local. Hoje, um guarda e dois funcionários passam os dias na obra.

Em pouco tempo levantaram as dependências, concretaram o piso e até colocaram os suportes para a cobertura. E só. Faltam o segundo piso nas laterais que vai receber a academia de ginástica, o revestimento do piso da quadra, arquibancadas, e cobertura.

Segundo o secretário municipal de Esportes e Lazer, Henrique Lemes, O Governo Federal precisa liberar as parcelas que faltam até a conclusão da obra. “A cada etapa da obra cumprida o dinheiro equivalente é liberado para a empresa. No momento há um atraso no repasse feito pelo Governo Federal”, explica o secretário.

Em novembro do ano passado, acompanhado do Deputado Federal Dimas Fabiano, o vice-prefeito, Vérdi Lúcio Melo, foi recebido pelo Ministro do Esporte, Leonardo Picciani, que prometeu a liberação da verba de cerca de R$ 3 milhões para construção do CIE de Varginha.

Pronto, o espaço vai abrigar as modalidades olímpicas de atletismo, basquete, boxe, handebol, judô, lutas, tênis de mesa, taekwondo, vôlei, esgrima, ginástica rítmica, badminton e levantamento de peso. E seis paralímpicas: esgrima de cadeira de rodas, judô, halterofilismo, tênis de mesa, vôlei sentado e goalball e uma não-olímpica (futsal).

Histórico

A obra foi conquistada ainda na gestão petista de Eduardo Carvalho. Antônio Silva, o sucessor, limpou o terreno e retirou uma enorme pedra que impedia o início da obra. Em setembro de 2015, o município assinou o convênio com a Construtora GreengLtda, para o início das obras do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE).

Infraestrutura

O CIE de Varginha é o modelo I para terrenos de 2.500 m² e área construída de 1.600 metros quadrados. O ginásio poliesportivo terá arquibancada com 177 lugares. E ainda área de apoio (administração, sala de professores/técnicos, vestiários, chuveiros, enfermaria, copa, depósito, academia, sanitário público).

No Sul de Minas estão previstos CIEs em Passos, Poços de Caldas e Pouso Alegre. Nenhum foi concluído até o momento.

Fonte: Gazeta