Obras de revitalização no Jardim do Sapo entram em fase final

As obras de revitalização da Praça Dom Pedro II, conhecida como Jardim do Sapo, no Centro de Varginha, estão em fase final.

Na última sexta-feira (16), foram retirados os tapumes que estavam em volta da praça. Segundo o prefeito em exercício, Vérdi Lúcio Melo, os tapumes foram retirados de maneira a melhorar a mobilidade urbana, considerando que os pisos já foram concluídos.

A pavimentação da praça foi refeita em pedra São Thomé e alguns canteiros foram elevados para preservar as raízes das árvores centenárias. Todos os bancos foram restaurados e o coreto recebeu novos ladrilhos, pintura e revestimento. O projeto de paisagismo e iluminação também já está sendo implementado para garantir a beleza e a segurança do local.

O projeto é de autoria da arquiteta da Fundação Cultural, Danielle de Souza Guimarães. A obra está sendo custeada com recursos próprios do município no valor de R$ 417.397,63.