Obras de revitalização no Calçadão da Wenceslau Braz são finalizadas

Foram realizadas em apenas duas semanas, as obras de revitalização do Calçadão da Wenceslau Braz no Centro de Varginha. Trabalhos começaram no sábado (15) e foram concluídas na última sexta-feira (28). No Calçadão, foi trocado o piso existente por um intertravado.

Segundo o secretário municipal de Planejamento Urbano, José Manoel Magalhães Ferreira, “está incluso nas nesta revitalização, a parte de paisagismo, rede de internet gratuita e a instalação de parkets. Além do recapeamento das ruas afetadas pelas obras”.

Ainda de acordo com o secretário, a próxima etapa será a Rua Delfim Moreira, o final da Rua Presidente Antônio Carlos e um trecho que ainda resta das ruas Deputado Ribeiro de Resende.

O presidente da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de Varginha – ACIV, Anderson de Souza Martins e o vice-presidente, Wagner de Brito Pio, manifestando um pensamento de toda a diretoria, celebraram a conclusão na nova etapa de obras da revitalização do centro.

De acordo com a ACIV, foi colocado o piso novo, denominado intertravado, que trará maior conforto e comodidade aos consumidores. Foram retirados também todos os obstáculos e agora o que se observa é uma área livre para trânsito dos pedestres

“Nós comemoramos cada etapa de obras que é concluída e temos a certeza, que após a finalização teremos um centro que oferecerá maior conforto e acessibilidade aos nossos clientes”, afirmou Wagner de Brito.

Ainda de acordo com a Associação, “o centro de Varginha é local de compras e também lazer para os varginhenses, portanto ao realizar as obras que nós tanto solicitamos, a Prefeitura demonstra sensibilidade com uma área que gera tanto emprego e renda para o município”.

Para Anderson Martins, “continuaremos mantendo esta parceria nos novos trechos a serem revitalizados, em especial na Rua Delfim Moreira que precisa urgentemente ter suas calçadas alargadas”.

A revitalização do centro é um sonho que já dura mais de sete anos, quando uma equipe de empresários liderada pela ACIV e pelo Sebrae juntamente com agentes do poder público, foram à Curitiba e a Florianópolis para observar e aprender com as revitalizações que lá ocorreram.

Tão logo sejam concluídas todas as obras de alargamento de calçadas e acessibilidade, a ACIV quer formar um grupo de parceiros para cuidar do paisagismo e ambiente.

“Pensamos em floreiras, áreas de conforto, wi-fi gratuito e outras comodidades que tornarão o centro ainda melhor”, finalizou Anderson.