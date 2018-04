Obras de reforço e melhoria do sistema elétrico do Bairro da Vargem será realizado na próxima terça

Na próxima terça-feira (17), a Cemig vai realizar obras de reforço e melhoria da rede de energia no Bairro da Vargem, em Varginha. As obras vão proporcionar mais confiabilidade do fornecimento de energia, reduzindo a incidência de desligamentos acidentais.

Para a execução dos serviços, que contemplam a remoção de um poste e extensão de rede de baixa tensão isolada, será necessário interromper o fornecimento de energia das 9 às 14 horas, nos seguintes endereços:

· Rua José Olavo de Paiva, entre números 6 e 704

· Rua Jose Ferreira de Brito, entre números 15 e 25

· Rua Abrahão Cainelli, entre números 20 e 5769

· Rua Marco Eli Chereze, entre números 75 e 755

Durante esse período, caso precise mexer na instalação elétrica interna de sua residência, o consumidor deverá desligar antes a chave geral (disjuntor) para sua segurança, pois se os serviços programados forem concluídos antes do prazo informado, o retorno da energia elétrica poderá ser antecipado.

Caso ocorra algum fato que impeça a realização dos serviços, essa interrupção poderá ser cancelada sem prévio aviso.

Cliente pode receber por e-mail o aviso antecipado de interrupção

A Cemig disponibiliza aos seus clientes a opção de receber informações sobre interrupção programada para manutenção do sistema elétrico e alerta de contas em atraso. O serviço é gratuito e pode ser habilitado na Agência Virtual Cemig, disponível no endereço www.cemig.com.br.

Fonte: Blog do Madeira / Foto: Reprodução