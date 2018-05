Obras avançam no trevo de acesso à Cidade Universitária

As obras de adequação ao trevo de acesso à Cidade Universitária, Campus II do Centro Universitário do Sul de Minas, e também de empresas e do Porto Seco, na BR-491 seguem avançando.

Mais uma etapa começou e os motoristas que trafegam no local precisam ficar atentos. Mudanças provisórias de circulação e de velocidade, além de sistemas de canalização, podem ocorrer a qualquer momento.

Por isso, é importante respeitar a sinalização que está reforçada, tanto nas laterais, onde a obra acontece, quanto nas pistas principais. Motoristas e pedestres precisam ficar atentos e respeitar as placas e a velocidade indicada. O policiamento tem sido constante, incluindo a aplicação de multas para quem tem infringido a lei.

Sobre as obras

O Grupo Unis se uniu ao Porto Seco Sul de Minas e o Loteamento Terra Nobre para arcar com os custos da obra do trevo. Cerca de R$ 5 milhões de reais estão sendo investidos na construção, que se iniciou no fim do ano passado.

A estimativa era a de que tudo se concluísse em janeiro de 2018, mas as fortes chuvas atrasaram o cronograma. Parte do projeto já foi executado e agora as obras avançam para mais uma etapa.

Mesmo sendo uma obra de custeio particular, é necessário seguir os trâmites governamentais para a execução. O DEER, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, tem dado todo o apoio. A sinalização está bem reforçada, mas é preciso a colaboração de motoristas e pedestres que trafegam pelo local.

A estimativa é de que a obra seja concluída ainda no primeiro semestre. Assim que se concluírem, a Prefeitura de Varginha fará a iluminação, garantindo ainda mais a segurança do trecho.