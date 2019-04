Obra finalizada nas Piscinas da SEMEL

Buscando dar uma melhor qualidade de atendimento aos cidadãos que fazem uso das piscinas, a Prefeitura de Varginha, por meio da secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL, iniciou há alguns meses uma obra de melhoria nos equipamentos utilizados para limpeza e qualidade de água.

A SEMEL hoje conta com um complexo aquático com três piscinas, sendo um com formato de 50m, onde são realizadas competições e treinamento da equipe de natação da SEMEL. As outras duas piscinas são utilizadas para aulas de hidroginástica e zumba aquática. A piscina infantil é utilizada para iniciação de crianças a natação.

Após uma longa reforma onde foram trocados diversos equipamentos comprados novos, as piscinas estão novamente preparadas para receber os alunos das diversas modalidades aquáticas.

Todas as aulas são gratuitas. Para saber mais sobre vagas e inscrições basta ligar no 3690-2172.

Fonte e fotos: Prefeitura de Varginha