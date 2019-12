Obra do Hospital da Criança será licitada no início de 2020, afirma Antônio Silva

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na manhã desta quinta-feira (18), o prefeito de Varginha, Antônio Silva, anunciou em suas redes sociais que a obra de construção do Hospital da Criança será licitada no início de 2020.

A publicação foi feita após uma reunião para assinatura do contrato com empresa de engenharia que vai elaborar os projetos complementares do Hospital da Criança (Sondagem de Solo, Estrutural, Elétrico, SPDA, Incêndio).

Segundo o prefeito, o projeto arquitetônico, elaborado pela Arquiteta Thaís, já foi aprovado pela Vigilância Sanitária de Minas Gerais.

Ainda segundo o prefeito, os recursos orçamentários estão garantidos.

Foto: Divulgação Redes Sociais