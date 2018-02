O que funciona na Prefeitura de Varginha no Carnaval

A Prefeitura de Varginha não terá expediente na segunda, terça e quarta-feira de Carnaval, voltando às atividades normais na quinta-feira, dia 15.

Varrição: Funcionará normal na área central no sábado normal, segunda e quarta, bairro e centro.

Coleta do Lixo: Funcionará no sábado, nos bairros das 6h às 10h, das 10h às 14h e das 14h às 18h; No Centro das 14h às 18h. No Domingo haverá Coleta de lixo no Centro da cidade das 6h às 12h; na Segunda-feira, bairros das 6h às 12h, das 12h às 18h e das 18h à meia noite; no Centro das 18h à meia noite. Na Terça-feira, das 6h às 10h, das 10h às 14h e das 14h às 18h. No Centro das 14h às 18h. Na quarta-feira a Coleta de lixo voltará à rotina normal.

Área Azul: Funciona normalmente no sábado ficando em recesso na segunda, terça-feira de Carnaval e quarta-feira de cinzas, retornando na quinta-feira, às 8h.

UPA: Atendimento 24 horas normalmente;

Educação: O início do ano letivo ocorrerá na segunda-feira, dia 19.

Parques: O Parque Novo Horizonte abre no sábado, domingo, segunda e quarta, das 7 às 17h (só não abre na terça-feira de Carnaval); o Parque Centenário abre sábado, segunda e quarta (ou seja, não abre domingo e terça-feira).Depois do Carnaval os Parques Municipais vão abrir sábado e domingo e fechar na segunda-feira.

Zoológico: Funcionará normalmente todos os dias do Carnaval, inclusive na quarta-feira de Cinzas. A visitação no zoológico de Varginha pode ser feita todos os dias das 8h às 16h30. A entrada custa R$ 4,00. Crianças com até 5 anos e idosos acima de 60 não pagam.

Lixo: A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semea) informa a programação da Coleta de Lixo na sexta, sábado e domingo:

Sábado 10: Manhã 6h às 12h – Bairros

Tarde 10h às 14h – Bairros

Noite 14h às 28h – Bairros e área central



Dia 11: Centro – 6h às 11h

Dia 12: Cedo – 6h às 12h bairros

Tarde – 12h às 18h – Bairros

Noite – 18h até meia noite – Bairros e área central

Dia 13: Cedo – 6h às 10h bairros

Tarde – 10h às 14h – Bairros

Noite – 14h às 18H – Bairros e área central

Dia 14: Horário Normal

Varrição de ruas – De acordo com o Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria Municipal de Obras (Sosub), na região central a varrição será normal.

Fonte: ASSCOM Varginha / Foto: Reprodução