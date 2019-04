O que abre e fecha em Varginha no Dia do Trabalhador

Nesta quarta-feira, 1º de maio, é comemorado o Dia do Trabalhador e muitos serviços não funcionam em Varginha.

O expediente nas repartições públicas da Prefeitura foi encerrado às 17hs desta terça-feira (30), e será retomado na quinta-feira (2).

CSul traz nesta edição, o que abre e fecha no município neste feriado:

• Bancos: ficam fechados nesta quarta-feira e abrem na quinta-feira. Caixas eletrônicos funcionam normalmente;

• Comércio: as lojas não abrem nesta quarta-feira;

• Supermercados: nenhum supermercado irá funcionar nesta quarta-feira;

• Saúde: serviços de urgência e emergência como a Unidade de Pronto Atendimento – UPA e o Pronto Atendimento do Hospital Bom Pastor funcionam normalmente nesta quarta-feira. As Unidas Básicas de Saúde – UBSs não terão expediente nesta quarta, retornando normalmente nesta quinta-feira;

• Via Café Garden Shopping: o horário de funcionamento das lojas e quiosques será facultativo, mas as lojas Ariane Folheados, Bonfim Man, Bonfim Kids, Colcci, Elegant,Fast Fone, Girafinha Baby, Hand Play, Imaginarium, Kinkas Modas, LIT, Morana,Mundo Polo, My Place, Petfer Lingerie, Petit Duli e Tribo Verde permanecerão abertas, das 13 às 19hs. A praça de alimentação e as operações de lazer funcionarão das 11 às 22hs. A Academia Body Health também permanecerá em funcionamentodas 9 às 19hs, enquanto que o Cinemark opera de acordo com a programação disponível no site www.cinemark.com.br. O Supermercados BH e a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) estarão fechados.

• Parque do Centenário: abre normalmente nesta quarta-feira, das 7h às 17h;

• Zoológico: funciona normalmente nesta quarta-feira. A visitação pode ser feita das 08h às 16h. A entrada custa R$ 4,00 e crianças com até cinco anos e idosos acima de 60 não pagam;

• Limpeza urbana: coleta de lixo comum acontece normalmente e não haverá coleta seletiva;

• Área azul: não haverá cobrança no estacionamento rotativo nesta quarta-feira

Parque Novo Horizonte

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, vai liberar a pesca no Parque Novo Horizonte nesta quarta-feira (1º), das 07h às 16h.

Somente será permitido vara e molinete. Não será permitida a venda e nem o consumo de bebidas alcoólicas no interior do parque. A entrada será franca, entretanto as pessoas deverão levar um quilo de alimento não perecível que será doado a uma entidade filantrópica. O evento contará com o apoio da Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar.

Além disso, agentes da Vigilância Ambiental também estarão presente levando informações e orientando o público para o combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, zica e chikungunya.

Fotos: Divulgação