Número de famílias beneficiárias do Bolsa Família cresce em Varginha no mês fevereiro

No mês de fevereiro de 2021 houve um aumento no número de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família em Varginha. O programa beneficiou 2.389 famílias, pelo menos 249 famílias a mais do que no mês anterior. Trata-se de famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais e que já aguardavam a concessão do benefício pelo governo federal.

Embora ainda haja um número expressivo de famílias inscritas no Cadastro Único que aguardam a concessão do benefício, o acréscimo dessas novas famílias na folha de pagamento do programa traz grande contribuição para redução de situações de vulnerabilidade socioeconômica, aliada ao estímulo da autonomia, já que o benefício é pago em espécie diretamente ao responsável familiar.

Importante reforçar que 249 é o número mínimo de novas famílias beneficiárias, já que, para além do acréscimo numérico, há mais famílias recém-beneficiadas pelo Bolsa Família em substituição a famílias que, por não atenderem mais aos critérios do programa, deixaram de ser beneficiárias, ou seja, tanto o número como as pessoas beneficiárias variam mensalmente como consequência de processos de inclusão, cancelamentos e manutenção da folha de pagamento.

O município é responsável pelo cadastramento das famílias, mas a concessão do benefício é realizada exclusivamente pelo governo federal. Assim, uma família que é cadastrada e atende aos critérios passa a ser apta, mas não necessariamente tem direito ao benefício, já que este será concedido segundo critérios específicos do governo federal.

Entre os critérios utilizados para concessão do benefício é importante destacar, além da disponibilidade de recursos financeiros do governo federal, o fator do cruzamento de dados. O governo federal compara periodicamente as informações prestadas ao Cadastro Único com outras bases de dados e, quando há divergência, existe grande probabilidade de que o benefício não seja concedido. Por isso, é muito importante que as famílias mantenham seus cadastros sempre atualizados e condizentes com a situação real do grupo familiar.

Fonte: Ascom Prefeitura de Varginha/Foto: Agência Brasil